США запровадили санкції проти 10 осіб і компаній за сприяння виробництву «Шахедів» в Ірані

Міністерство фінансів США 8 травня заявило про запровадження санкцій проти 10 осіб і компаній за сприяння зусиллям іранських військових щодо отримання зброї й матеріалів, які використовуються для створення дронів «Шахед».

До списку входять організації з Китаю і Гонконгу. Санкції запровадили за кілька днів до запланованої поїздки президента США Дональда Трампа до Китаю для зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Дрони «Шахед» іранського виробництва, надані Тегераном Росії, використовуються силами Кремля для атак по Україні, часто вражаючи цивільні цілі.

Міністерство фінансів США заявило, що готове вжити подальших економічних заходів проти військово-промислової бази Ірану, щоб запобігти відновленню Тегераном своїх виробничих потужностей і проєктуванню влади в регіоні Близького Сходу.

У міністерстві додали, що також вживатимуть заходів проти будь-якої іноземної компанії, яка підтримує незаконну іранську торгівлю, і можуть запровадити вторинні санкції проти іноземних фінансових установ, які сприяють зусиллям Тегерана, включаючи ті, що пов’язані з незалежними китайськими нафтопереробними заводами типу «чайник».