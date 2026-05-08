Пекін підтвердив атаку на китайський танкер в Ормузькій протоці

Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило атаку на танкер для перевезення нафтопродуктів із китайськими членами екіпажу поблизу Ормузької протоки і висловило стурбованість щодо безпеки суден, які постраждали від ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Речник МЗС Лінь Цзянь заявив, що на борту судна були громадяни Китаю, але про жертв не повідомляли.

Китайське ЗМІ Caixin раніше повідомляло, що танкер, яикй належить Китаю, з позначкою «CHINA OWNER & CREW», був атакований 4 травня.

Джерела з морської безпеки ідентифікували судно як танкер JV Innovation під прапором Маршаллових островів, який, як повідомляється, загорівся біля узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів.

Напад стався напередодні переговорів у Пекіні 6 травня між міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї і його іранським колегою Аббасом Аракчі щодо відновлення руху в Ормузькій протоці.

Китай, великий покупець іранської нафти, зберіг імпорт з Ірану в основному стабільним, незважаючи на війну.

Інцидент стався на тлі поновлення обміну вогнем між Сполученими Штатами й Іраном і зростаючих перешкод у судноплавстві через Ормузьку протоку.