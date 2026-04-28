Керівництво Китаю обіцяє надати пріоритет енергетичній безпеці після війни в Ірані

На зустрічі, що відбулася 28 квітня, керівництво Китаю оприлюднило плани щодо зміцнення економіки, надаючи пріоритет енергетичній безпеці та технологічній самодостатності після війни в Ірані.



Вищий керівний орган Пекіна, Політбюро, зобов’язався «системно реагувати» на зовнішні виклики та «протидіяти різним невизначеностям», згідно з повідомленням, опублікованим китайською агенцією Сіньхуа.



Пекін був порівняно стійким до наслідків війни в Ірані, значною мірою завдяки запасам нафти та зосередженню на відновлюваній енергії. Однак тривала блокада Ормузької протоки починає діяти.



Показник зростання на 5 відсотків за перший квартал показує, що Китай пережив найгірший енергетичний шок, але економіка все ще постраждала від кризи. Зростання експорту сповільнилося до 2,5 відсотка в березні, порівняно з 21,8 відсотка в період з січня по лютий.



28 квітня в інтерв’ю агентству Reuters Чжан Чживей, головний економіст Pinpoint Asset Management, заявив, що економічний імпульс Пекіна, «ймовірно, сповільниться у другому кварталі через невизначену зовнішню ситуацію та високі ціни на енергоносії».



