Керівництво Китаю обіцяє надати пріоритет енергетичній безпеці після війни в Ірані

Політбюро Китаю зобов’язалося «системно реагувати» на зовнішні виклики та «протидіяти різним невизначеностям»
Політбюро Китаю зобов'язалося «системно реагувати» на зовнішні виклики та «протидіяти різним невизначеностям»

На зустрічі, що відбулася 28 квітня, керівництво Китаю оприлюднило плани щодо зміцнення економіки, надаючи пріоритет енергетичній безпеці та технологічній самодостатності після війни в Ірані.

Вищий керівний орган Пекіна, Політбюро, зобов’язався «системно реагувати» на зовнішні виклики та «протидіяти різним невизначеностям», згідно з повідомленням, опублікованим китайською агенцією Сіньхуа.

Пекін був порівняно стійким до наслідків війни в Ірані, значною мірою завдяки запасам нафти та зосередженню на відновлюваній енергії. Однак тривала блокада Ормузької протоки починає діяти.

Показник зростання на 5 відсотків за перший квартал показує, що Китай пережив найгірший енергетичний шок, але економіка все ще постраждала від кризи. Зростання експорту сповільнилося до 2,5 відсотка в березні, порівняно з 21,8 відсотка в період з січня по лютий.

28 квітня в інтерв’ю агентству Reuters Чжан Чживей, головний економіст Pinpoint Asset Management, заявив, що економічний імпульс Пекіна, «ймовірно, сповільниться у другому кварталі через невизначену зовнішню ситуацію та високі ціни на енергоносії».


