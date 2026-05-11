Трамп під час зустрічі в Пекіні буде тиснути на Сі щодо Ірану – американський чиновник

Президент США Дональд Трамп, як очікується, тиснутиме на китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо Ірану під час їхнього майбутнього саміту в Пекіні, причому високопосадовці США наголошують на занепокоєнні Вашингтона щодо економічних та технологічних зв’язків Китаю з Тегераном.



Трамп має прибути до Пекіна ввечері 13 травня та зустрінеться з Сі 14 та 15 травня, перш ніж поїхати з Китаю, повідомила заступник Білого дому прессекретаря Анна Келлі під час пресконференції, присвяченої анонсу поїздки.

Під час телефонної розмови високопоставлений представник адміністрації зазначив, що Трамп і Сі раніше «неодноразово» обговорювали питання Ірану і що ця тема знову займе чільне місце під час зустрічей.

«Президент (США) неодноразово розмовляв з Генеральним секретарем Сі Цзіньпіном на тему Ірану», – сказав чиновник, додавши, що Вашингтон залишається стурбованим «доходами, які Китай надає» Тегерану, а також передачею товарів подвійного використання, промислових компонентів та можливістю експорту зброї.

Чиновник сказав, що нещодавні санкції США, спрямовані на діяльність, пов'язану з Іраном, ймовірно, будуть частиною обговорень у Пекіні.



На запитання, чи буде Трамп прагнути додаткового тиску Китаю на Тегеран на тлі невирішених ядерних переговорів, високопосадовець сказав, що президент вже порушував це питання раніше і очікується, що він зробить це знову під час саміту: «Я очікую, що президент чинитиме тиск».



Білий дім також відкинув припущення, що напруженість навколо Ірану повинна перешкодити Трампу відвідати Китай. «Я не думаю, що він має розкіш зосереджуватися лише на одному питанні тижнями поспіль», – сказав один високопосадовець.



Чиновник зазначив, що адміністрація відклала поїздку приблизно шість тижнів тому під час того, що було описано як більш активна фаза ситуації з Іраном, але сказав, що обставини з того часу змінилися, і Білий дім зараз готує візит.

«Гадаю, питання має звучати так: «Чому б йому не поїхати в цю поїздку саме зараз?», – зазначив чиновник.



Пекін підтвердив, що президент США Дональд Трамп перебуватиме у Китаї 13-15 травня. Як заявила пресслужба МЗС Китаю, Трамп здійснить цей державний візит на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна.



