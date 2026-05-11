Трамп: перемир’я з Іраном «на межі виживання»

Перемир’я з Іраном «на межі виживання» після того, як іранська влада надіслала «неприйнятну» для США відповідь на мирні пропозиції. Про це в Білому домі 11 травня заявив президент США Дональд Трамп.

Він виступив перед журналістами перед своїм візитом до Китаю, під час якого, як підтвердив сам Трамп, сторони обговорять ситуацію на Близькому Сході. Отриману 10 травня відповідь Ірану Трамп назвав «сміттям».

Президент США назвав керівників Ірану «безчесними», стверджуючи, що вони заздалегідь погодилися на кілька умов, проте у своїй письмовій відповіді висловилися зовсім інакше. Йдеться, зокрема, про обіцянку передати запаси збагаченого урану.

Трамп також виступив із критикою іракських курдів, озброєні загони яких називали серед можливих союзників США у разі наземної операції проти Ірану. «Вони борються завзято, коли їм платять. Я дуже розчарований курдами», – сказав Трамп, заявивши також, що Сполучені Штати відправили для іранського підпілля зброю та боєприпаси, але курди нібито залишили її собі.

Про відповідь Ірану США повідомлялося 10 травня, того ж дня увечері Трамп назвав її неприйнятною. Тегеран, за повідомленнями, вимагає зупинити бойові дії Ізраїлю проти угруповання «Хезболла» (у США визнане терористичним, у Лівані діє легально), виплатити йому компенсації за руйнування через бойові дії, зняти морську блокаду і санкції, а також залишити за Іраном контроль над Ормузькою протокою. США пропонували, як повідомляється, підтвердити відмову від поновлення бойових дій та розблокувати водні шляхи, а пізніше перейти до дискусій щодо ядерної програми Ірану.

28 лютого США та Ізраїль стали завдавати ударів по Ірану, метою називали насамперед знищення ядерної програми Тегерана. На початку квітня сторони домовилися про припинення вогню, зараз воно діє без будь-якої встановленої дати його закінчення, проте до мирної угоди сторони поки не дійшли, а Ормузька протока, важлива для світового ринку енергоносіїв, фактично залишається заблокованою – судна проходять через неї вкрай рідко, побоюючись іранських атак.

Майбутнє мирних переговорів після того, як США та Іран знову не знайшли спільної думки щодо параметрів угоди, залишається незрозумілим. Як очікується, Трамп 13 травня прибуде до Китаю і зустрінеться там із головою КНР Сі Цзіньпіном. Обидві сторони конфлікту розраховують на те, що Китай тиснутиме на їхнього супротивника з метою змусити його піти на поступки.

Агентство Bloomberg та інші ЗМІ повідомили 11 травня, що разом із Трампом до Китаю вирушить велика делегація американських бізнесменів, включно з Ілоном Маском і Тімом Куком, а також іншими керівниками найбільших компаній, таких як Blackrock, Boeing, Goldman Sachs та Meta.