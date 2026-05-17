США відновили санкції проти російської нафти, не продовживши дію тимчасового винятку

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила санкційні обмеження на морські поставки російської нафти, не продовживши дію тимчасового винятку.

Йдеться про ліцензію General License 134B Міністерства фінансів США, яка дозволяла окремим країнам, зокрема Індії, тимчасово продовжувати купувати російську нафту, якщо вантажі були завантажені до набуття чинності санкційних дедлайнів.

Виняток уперше запровадили у березні, а у квітні його дію продовжили ще раз. У Вашингтоні пояснювали це «прагненням уникнути нової енергетичної кризи на тлі бойових дій на Близькому Сході та загроз для ключових морських маршрутів постачання нафти».

Однак у США та Україні критики вважали, що така політика фактично дала Москві можливість і далі отримувати мільярдні прибутки від експорту нафти під час війни проти України.

15 травня сенаторки-демократки Джин Шагін та Елізабет Воррен закликали адміністрацію не продовжувати дію винятку. У спільній заяві вони наголосили, що «немає доказів того, що послаблення санкцій допомогло знизити ціни на пальне для американців, водночас Росія продовжувала отримувати мільярди доларів нафтових доходів».

Голова комітету у закордонних справах Палати представників США, республіканець Браян Маст, також підтримав продовження санкційного тиску на Москву, однак застеріг, що «обмеження не повинні завдавати більшої шкоди союзникам США, ніж самій Росії».

Раніше, 13 березня, Мінфін США послабив обмеження на продаж російських нафти та нафтопродуктів, які вже були завантажені на судна, щоб знизити ціни після фактичної блокади Іраном Ормузької протоки у відповідь на американсько-ізраїльську операцію. Термін дії відстрочки сплив 11 квітня.

Відомство не відповіло на запитання видання Politico про закінчення терміну, проте послалося на березневу заяву міністра фінансів Скотта Бессента, який називав послаблення «короткостроковим заходом». Демократи в Конгресі раніше розкритикували відстрочку, заявивши, що послаблення дозволили Росії та її пособникам заробити додатково понад чотири мільярди доларів. Міністр фінансів Скотт Бессент зазначав, що, згідно з аналізом відомства, за час скасування санкцій Росія мала отримати не більше ніж два мільярди доларів.

Вперше за п’ять років у Росії закупили 2,5 мільйони барелів сирої нафти Філіппіни. Ще 27 тисяч тонн російських нафтопродуктів прибули до Південної Кореї (вона не купувала нафту в Росії з 2022 року), зазначає проєкт Радіо Свобода «Настоящее время».



Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що американські санкції проти російської нафти буде відновлено після завершення кампанії проти Ірану.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Іран у відповідь заблокував судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових морських поставок нафти, що призвело до зростання цін на пальне.

Одним із головних бенефеціарів цього стала Росія, повідомляли аналітики Financial Times. Ціни на російську нафту марки Urals на початок квітня досягли максимуму за останні 13 років. За прогнозами експертів, додаткові нафтогазові доходи у квітні можуть досягти або навіть перевищити трильйон рублів.



