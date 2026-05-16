«Європа має захищати власне подвір’я»: у Конгресі США кажуть, що навряд чи схвалять нову допомогу Україні

Конгрес Сполучених Штатів «навряд чи схвалить» новий пакет фінансової допомоги Україні, водночас підтримавши посилення санкцій проти Росії, зазначив голова комітету у закордонних справах Палати представників США, республіканець Браян Маст, у інтерв’ю Радіо Свобода.

На його думку, європейські країни повинні взяти на себе «більшу відповідальність» за підтримку України, оскільки війна відбувається «на їхньому подвір’ї».

«Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні – на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму», – сказав він.

За словами конгресмена, Вашингтон продовжить надавати Україні розвідувальну підтримку та дозволятиме продаж і передачу озброєння, «навіть якщо Конгрес не затвердить нового масштабного пакета допомоги».

Його заяви відображають дедалі більш скептичне ставлення до підтримки України серед республіканців, наближених до президента США Дональда Трампа, попри заклики частини політиків з обох партій щодо нової допомоги Києву та «жорсткіших санкцій» проти Москви.

Маст назвав чинний підхід адміністрації Трампа до війни Росії проти України «виваженим». За його словами, США мають й надалі ділитися розвідданими та сприяти передачі зброї, але «не схвалювати нових великих пакетів фінансування».

«Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я», – заявив він.

Конгресмен також звинуватив окремі європейські уряди у тому, що вони роками «користувалися» гарантіями безпеки США, залишаючись «залежними від російських енергоносіїв».

Водночас Маст підтримав запровадження додаткових санкцій проти Росії, однак наголосив, що «вони не повинні більше шкодити союзникам США, ніж самій Росії».

«Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам», – сказав він.

У ЄС наразі дані заяви не коментували.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа не включила фінансування військової допомоги Україні за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), яка діє з 2016 року, до проєкту оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік. Про це повідомив виконувач обов’язків фінансового керівника Міністерства війни США Джулс Герст.

«Так, це вірно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI», – сказав він на слуханнях у Комітеті Сенату США із збройних сил, відповідаючи на запитання сенатора щодо того, що бюджетний запит не передбачає коштів для USAI.



При цьому загальний обсяг оборонних витрат Сполучених Штатів, що обговорюються, на 2027 рік становить близько 1,5 трильйонів доларів – це рекордний рівень, зазначало AP, що перевищує поточний на 50%.



