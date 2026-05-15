Міністр закордонних справ Ірану заявив, що США прагнуть продовження переговорів

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 15 травня заявив, що Тегеран отримав повідомлення від Сполучених Штатів, які свідчать про те, що Вашингтон прагне продовження переговорів, спрямованих на припинення війни на Близькому Сході.



США не підтвердили твердження Аракчі.



Виступаючи в Нью-Делі на пресконференції саміту БРІКС, Аракчі сказав: «Ми знову отримали повідомлення від американців про те, що вони готові продовжувати переговори та співпрацю».



Днями президент США Дональд Трамп назвав останню мирну пропозицію Ірану «абсолютно неприйнятною».



Аракчі заявив, що Іран готовий як до повернення до військового конфлікту, так і до дипломатичних рішень. Він додав, що процес посередництва з боку Пакистану не зазнав невдачі, але стикається з труднощами.

Міністр закордонних справ Ірану не надав жодних додаткових подробиць щодо нібито переговорної пропозиції США, а також свого твердження про те, що процес посередництва стикається з труднощами.



Аракчі також заявив, що питання збагачення урану Іраном є «складним, і ми запропонували відкласти це обговорення, щоб досягти результату з американською стороною».



У рамках будь-якої потенційної мирної угоди адміністрація Трампа наполягає на тому, щоб Іран погодився на довгострокове призупинення або повне припинення збагачення урану.