ЗМІ: Трамп серйозніше, ніж протягом останніх тижнів, розглядає можливість відновлення бойових операцій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується тим, як іранська сторона веде переговори щодо припинення війни, і, за словами деяких його помічників, зараз він серйозніше, ніж протягом останніх тижнів, розглядає можливість відновлення масштабних бойових дій, повідомляє СNN з посиланням на свої джерела.



За даними телеканалу, Трамп втрачає терпіння через тривале закриття Ормузької протоки, а також через те, що він сприймає як розкол в іранському керівництві, який заважає їм піти на суттєві поступки в ядерних переговорах.



Джерела зазначають, що остання відповідь Ірану, яку Трамп назвав «абсолютно неприйнятною», змусила кількох чиновників засумніватися в тому, чи готовий Тегеран зайняти серйозну переговорну позицію.

За словами джерел, в адміністрації існують різні табори, які рекомендують альтернативні шляхи подальших дій. Деякі, зокрема чиновники в Пентагоні, виступають за більш агресивний підхід до тиску на іранців, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів, включаючи цільові удари, які ще більше послаблять позиції Тегерана. Інші ж, за словами джерел, все ще наполягають на тому, щоб дати дипломатії шанс.



СNN пише, що багато хто з оточення Трампа хоче, щоб пакистанські посередники були набагато більш прямими у своїх комунікаціях з іранцями. Деякі чиновники Трампа вже давно ставлять під сумнів, чи пакистанці агресивно передають невдоволення Трампа станом переговорів, як це робив Трамп публічно.

Деякі представники адміністрації також вважають, що Пакистан часто доносить до США більш оптимістичну версію позиції Ірану, ніж та, що відповідає дійсності, зазначили два джерела.

У понеділок Трамп знову зустрівся зі своєю командою з питань національної безпеки у Білому домі, щоб обговорити подальші кроки. Джерела, обізнані з перемовинами, зазначають, що важливе рішення щодо подальших дій навряд чи буде ухвалено до від’їзду президента до Китаю, який заплановано на вівторок після обіду.

28 лютого США та Ізраїль стали завдавати ударів по Ірану, метою називали насамперед знищення ядерної програми Тегерана. На початку квітня сторони домовилися про припинення вогню, зараз воно діє без будь-якої встановленої дати його закінчення, проте до мирної угоди сторони поки не дійшли, а Ормузька протока, важлива для світового ринку енергоносіїв, фактично залишається заблокованою – судна проходять через неї вкрай рідко, побоюючись іранських атак.