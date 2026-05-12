Трамп: «на 100 відсотків» впевнений, що Іран припинить збагачення урану

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «на 100 відсотків» впевнений у тому, що Іран припинить збагачувати уран і передасть свої запаси Сполученим Штатам.

В інтерв’ю шоу «Сід і друзі» на нью-йоркському TalkRadio 77 WABC Трамп сказав, що іранці зобов’язалися припинити збагачення урану: «Вони збираються зупинитися, і вони сказали мені, що збираються віддати нам пил».

Трамп неодноразово використовував термін «ядерний пил» стосовно збагаченого урану Ірану. Тегеран не підтвердив заяви президента США про те, що відмовиться від своїх запасів урану.

Трамп також сказав: «Нам не потрібно нікуди поспішати. У нас є блокада, яка не дозволяє їм отримувати гроші. Все дуже просто: ми не можемо дозволити їм мати ядерну зброю, бо вони її використають».

Трамп наголосив, що продовжуватиме тиск на Іран, доки не буде досягнуто угоди про припинення війни, і що він не втомиться продовжувати війну на виснаження.

Він також назвав реакцію Ірану на пропозицію США досягти угоди «надзвичайно слабкою» й «абсолютно неприйнятною».

Раніше сьогодні іранський законодавець Ебрагім Резаї, прихильник жорсткої лінії, який представляє парламентську комісію з національної безпеки і зовнішньої політики й відомий своїми радикальними заявами, що не обов’язково відображають політику, заявив, що Тегеран може збагачувати уран до 90 відсотків – рівня, пов’язаного з ядерною зброєю – якщо країна знову зазнає нападу.

28 лютого США й Ізраїль почали завдавати ударів по Ірану, метою називали насамперед знищення ядерної програми Тегерана. На початку квітня сторони домовилися про припинення вогню, зараз воно діє без будь-якої встановленої дати його закінчення, проте до мирної угоди сторони поки не дійшли, а Ормузька протока, важлива для світового ринку енергоносіїв, фактично залишається заблокованою – судна проходять через неї вкрай рідко, побоюючись іранських атак.