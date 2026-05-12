В Ірані заявили, що можуть збагачувати уран до збройового рівня в разі нового удару

Іранський законодавець заявив, що Тегеран може збагачувати уран до 90 відсотків – рівня, пов’язаного з ядерною зброєю – якщо країна знову зазнає нападу.

Ебрагім Резаї, прихильник жорсткої лінії, який представляє парламентську комісію з національної безпеки і зовнішньої політики та відомий своїми радикальними заявами, що не обов’язково відображають політику, зазначив у дописі на X 12 травня, що Іран може відповісти на майбутній удар розвитком збагачення урану.

Резаї сказав, що законодавці розглянуть цей варіант.

Його зауваження пролунали після того, як президент США Дональд Трамп 11 травня заявив, що нинішнє припинення вогню між Сполученими Штатами й Іраном перебуває «на межі виживання», після того, як іранська влада надіслала «неприйнятну», за його словами, відповідь на мирні пропозиції.

Трамп раніше заявляв, що удари США й Ізраїлю під час 12-денного конфлікту в червні 2025 року «знищили» ядерні об’єкти Ірану, значно зменшивши можливості країни зі збагачення.

Однак залишається невизначеність щодо місця перебування приблизно 400 кілограмів урану, збагаченого до 60 відсотків.

За оцінками американської розвідки, ядерна програма Ірану навряд чи занепаде, якщо цей запас високозбагаченого урану не буде вилучений чи знищений.

28 лютого США й Ізраїль почали завдавати ударів по Ірану, метою називали насамперед знищення ядерної програми Тегерана. На початку квітня сторони домовилися про припинення вогню, зараз воно діє без будь-якої встановленої дати його закінчення, проте до мирної угоди сторони поки не дійшли, а Ормузька протока, важлива для світового ринку енергоносіїв, фактично залишається заблокованою – судна проходять через неї вкрай рідко, побоюючись іранських атак.