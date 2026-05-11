В ООН кажуть про загрозу голоду в разі продовження блокування Ормузької протоки

Десятки мільйонів людей можуть опинитися перед загрозою голоду та недоїдання, якщо добрива не почнуть безперешкодно провозитися через Ормузьку протоку, заявив в інтерв’ю агенції France-Presse виконавчий директор Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) Хорхе Морейра да Сілва.

За його словами, для запобігання гуманітарній кризі «є кілька тижнів попереду». «Ми можемо стати свідками кризи, яка змусить ще 45 мільйонів людей недоїдати і страждати від голоду», – сказав директор UNOPS.

Він вважає, що дедалі більше країн висловлюють підтримку плану пропуску кількох суден із добривами та супутньою сировиною, але Сполучені Штати та Іран, а також країни Перської затоки, які є ключовими виробниками добрив, ще не повністю його підтримали.

Високопосадовець ООН наголосив, що «проблема полягає в тому, що посівний сезон не може чекати», а в деяких африканських країнах посівна триває лише кілька тижнів.

Морейра да Сілва відзначив, що пропуск через протоку лише п’яти суден із добривами на день дасть змогу уникнути кризи для фермерів.

11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що перемир’я з Іраном «на межі виживання» після того, як іранська влада надіслала «неприйнятну» для США відповідь на мирні пропозиції.