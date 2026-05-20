Трамп заявляє, що переговори на «фінальній стадії», і знову погрожує відновленням атак, якщо угоди не буде

Президент США Дональд Трамп заявляє, що переговори з Іраном наближаються до завершення, водночас попереджаючи про військові дії, якщо Тегеран не зможе досягти угоди.

«Ми перебуваємо на фінальній стадії щодо Ірану. Побачимо, що станеться. Або укладемо угоду, або ми зробимо деякі речі, які будуть трохи неприємними, але, сподіваємося, цього не станеться», – сказав Трамп журналістам 20 травня.



Ці коментарі прозвучали через шість тижнів після того, як Трамп призупинив операцію «Епічна лють» для припинення вогню, оскільки переговори про припинення війни з того часу показали незначний прогрес.

Цього тижня Трамп заявив, що він був близький до того, щоб наказати відновити удари, але утримався, щоб дати більше часу для дипломатії, зокрема, як він сказав 19 травня, скасував атаки лише за годину до їх початку у відповідь на звернення сусідів арабських країн Перської затоки.

«Ми збираємося дати цьому один шанс. Я не поспішаю», – сказав Трамп. – «В ідеалі я хотів би бачити мало вбитих людей, а не багато. Ми можемо зробити це в будь-якому випадку».

Іран, зі свого боку, відкинув характеристику переговорів, яку дав Трамп. Спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф, головний переговірник Тегерана, заявив в аудіоповідомленні, опублікованому в соціальних мережах, що «відкриті та приховані дії ворога» свідчать про те, що Сполучені Штати готують нові удари. Окремо Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) попередив, що будь-яке відновлення атак викличе відповідь, яка виходить за межі Близького Сходу.



Іран цього тижня подав Вашингтону нову пропозицію. Власні описи пропозиції Тегераном свідчать про те, що вона значною мірою повторює умови, які Трамп раніше відхилив, серед яких вимоги щодо контролю Іраном Ормузької протоки, компенсації за воєнні збитки, послаблення санкцій, звільнення заморожених активів та виведення американських військ з регіону.

Міністр внутрішніх справ Пакистану перебував у Тегерані 20 травня в рамках останнього дипломатичного поштовху. Ісламабад досі прийняв єдиний офіційний раунд мирних переговорів і служив основним каналом для обміну повідомленнями між двома сторонами.



