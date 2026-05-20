КВІР: за останні 24 години 26 кораблів пройшли Ормузькою протокою

ВМС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану 20 травня оголосили, що 26 комерційних суден пройшли Ормузькою протокою за останні 24 години.



«За останні 24 години 26 суден, включаючи нафтові танкери, контейнеровози та інші комерційні судна, пройшли Ормузькою протокою за координації та забезпечення безпеки ВМС КВІР», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі X.

КВІР не уточнив, яким країнам належать ці кораблі.

Тегеран порушує рух суден в Ормузькій протоці та фактично блокує цей стратегічний водний шлях з 28 лютого, коли Сполучені Штати та Ізраїль вперше завдали ударів по Ірану.

Після укладення угоди про припинення вогню та після раунду переговорів між іранськими та американськими представниками в Пакистані, які не дали результатів, президент США Дональд Трамп наказав розпочати морську блокаду Ірану, яка досі триває.

Іранські офіційні особи повідомили, що минулого тижня під час візиту президента США до Китаю через Ормузьку протоку пройшло кілька китайських суден. Останніми днями також повідомлялося, що водним шляхом пройшли два катарські танкери, що перевозили зріджений природний газ.