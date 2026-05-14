Рубіо: Китай зацікавлений у тому, щоб чинити тиск на Іран для відкриття Ормузької протоки

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Китай зацікавлений у тому, щоб чинити тиск на іранський уряд, щоб він відкрив Ормузьку протоку.

«Ми висловили аргументи китайцям, і я сподіваюся, що вони переконливі, і вони матимуть можливість щось зробити з цим в Організації Об’єднаних Націй пізніше цього тижня», – сказав Рубіо, згідно з репортажем Fox News про його поїздку до Китаю, де він супроводжує президента США Дональда Трампа на дводенному саміті в Пекіні.

Рубіо також згадав про американсько-ізраїльські удари по Ірану та сказав, що іранський уряд намагається створити своєрідний «воєнний імунітет» для просування своєї ядерної програми, розширюючи свій ракетний та безпілотний арсенал. Він сказав, що іранський уряд нарощує потенціал для виведення з ладу оборонних систем країн регіону за допомогою «безлічі ракет та безпілотників» та для реагування на будь-який потенційний напад на свою ядерну програму, погрожуючи завдати значної шкоди країнам Перської затоки.

Рубіо також заявив, що ситуація в Ормузькій протоці є більш шкідливою для Китаю, ніж для будь-якої іншої країни, і Пекін повинен тиснути на Іран, щоб він відмовився від своїх дій.

«Вирішити це питання в їхніх інтересах», – сказав Рубіо, зазначивши, що китайські кораблі були захоплені в Перській затоці, і що минулого тижня китайське вантажне судно навіть стало мішенню для атак, «хоч і ненавмисно».

«Ми сподіваємося переконати їх відігравати більш активну роль у тому, щоб Іран відмовився від того, що вони зараз роблять у Перській затоці», – додав Рубіо.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не потребують допомоги Китаю щодо Ірану. Він також заявив, що у нього запланована «довга розмова» з Сі Цзіньпіном про Іран, додавши, що китайський лідер є «другом» і «людиною, з якою ми ладнаємо».

Трамп прибув до Китаю, де матиме два дні переговорів і публічних виступів із Сі 14-15 травня. Президент США востаннє відвідував Китай у 2017 році.



