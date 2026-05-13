Літак Трампа приземлився в Пекіні

Літак президента США Дональда Трампа приземлився в Пекіні. Біля трапу президента зустрічали китайські офіційні особи, оркестр і кількадесят юнаків і дівчат із прапорами КНР та Сполучених Штатів.

У Китаї Трамп проведе три дні. Ключовим пунктом візиту стануть переговори із головою КНР Сі Цзіньпіном.

У поїздці Трампа, окрім інших, супроводжують очільник Tesla та SpaceX Ілон Маск, голова Apple Тім Кук та гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, а також керівники Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs, Mastercard та Visa.

Основними темами переговорів лідерів США та Китаю стануть, як очікується, торговельні відносини двох країн, ситуація навколо Ірану та сфера високих технологій.

Попереднього разу Трамп був із офіційним візитом у Китаї в листопаді 2017 року, під час свого першого президентського терміну.

Візит до Китаю у 2026 році мав відбутися наприкінці березня, але на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном поїздку відклали.

З лідером Китаю Сі Цзіньпін Трамп вже зустрічався після початку свого другого терміну на посаді президента. Їхні перші за шість років переговори відбулися в жовтні 2025 року на саміті АТЕС у Південній Кореї.