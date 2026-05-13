Іран, Тайвань та торговельна напруженість: чого очікувати від саміту Трампа та Сі

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться на саміті в Пекіні, за яким пильно стежать, оскільки Вашингтон і Пекін прагнуть до економічного перемир’я, водночас маневруючи щодо Ірану, Тайваню та контролю над критично важливими ланцюгами поставок.

Дональд Трамп, який востаннє відвідував Китай у 2017 році, проведе два дні переговорів та публічних виступів із Сі Цзіньпінем 14-15 травня. Ця поїздка стане першими особистими переговорами двох лідерів за понад шість місяців, оскільки вони намагаються стабілізувати відносини, напружені тарифами, контролем над експортом корисних копалин та іншими сферами розбіжностей.

Хоча довгоочікувана зустріч охоплюватиме низку економічних та геополітичних питань – від експорту соєвих бобів зі США до відносин Китаю з Росією – очікується, що війна з Іраном також буде включена до порядку денного саміту, повідомили журналістам високопосадовці США під час брифінгу 10 травня.

Президент Сі хоче зменшити підтримку США Тайваню, зокрема, наполягаючи на затримках або обмеженнях продажу американської зброї

«Президент (США – ред.) неодноразово розмовляв з генеральним секретарем (Комуністичної партії Китаю – ред.) Сі Цзіньпіном на тему Ірану», – сказав чиновник, додавши, що вони очікують, що Трамп «зробить тиск» на Пекін, який залежить від Ірану щодо дешевої нафти, щоб допомогти досягти угоду про припинення війни, яка триває вже третій місяць.

Хоча наслідки війни в Ірані, враховуючи блокаду Ормузької протоки, будуть обговорюватися на зустрічі, американські чиновники та аналітики кажуть, що торговельна напруженість буде в центрі уваги переговорів, коли Трамп і Сі зустрінуться разом у Великій залі в Пекіні.

«Президент Сі хоче зменшити підтримку США Тайваню, зокрема, наполягаючи на затримках або обмеженнях продажу американської зброї, – сказала Радіо Свобода Алісія Гарсія-Ерреро, головна економістка Азійсько-Тихоокеанського регіону французької фінансової фірми Natixis. – Пекін також прагне забезпечити певне послаблення експортного контролю США щодо передових технологій та захистити свої позиції у світових ланцюгах поставок».

У пошуках торговельного перемир’я?

Очікується також, що обидві сторони підпишуть низку угод, починаючи від закупівлі сільськогосподарської продукції, як-от соя, і закінчуючи літаками Boeing, а також проведуть переговори щодо створення нових форумів для сприяння взаємній торгівлі та інвестиціям.

Адміністрація Трампа завдала сильного удару по Китаю високими тарифами на початку 2024 року, коли розпочався його другий термін, але торговельні тертя з того часу загострилися після того, як Верховний суд США обмежив деякі мита та визнав інші незаконними впродовж останніх місяців.

Сі та Трамп також досягли угоди в жовтні 2025 року під час зустрічі в Південній Кореї, яка знизила напруженість, скасувавши експортний контроль, враховуючи поставки деяких рідкоземельних мінералів до США.

Китай тримає карти, які він може розігрувати, коли завгодно, оскільки він домінує у виробництві та переробці цих рідкісноземельних елементів

Пекін прагнутиме використати свій контроль над постачанням критично важливих мінералів та рідкоземельних елементів (набору з 17 елементів) життєво важливих для виробництва всього, від смартфонів до винищувачів, щоб покращити свою переговорну позицію, кажуть аналітики.

«США усвідомили цю проблему, що Китай тримає карти, які він може розігрувати, коли завгодно, оскільки він домінує у виробництві та переробці цих рідкісноземельних елементів та критично важливих мінералів, які є ключовими практично для всього», – сказав Радіо Свобода Майкл Кларк, науковий співробітник з питань китайської політики в Центрі американського прогресу, вашингтонському аналітичному центрі.

На Китай припадає понад 70 відсотків світового видобутку рідкісноземельних елементів, 90 відсотків їх розділення та переробки, а також 93 відсотки виробництва магнітів.

У жовтні 2025 року Китай представив правову базу, яка дозволить йому заборонити експортувати будь-якій країні рідкісноземельні мінерали та інші компоненти подвійного використання, що доповнило обмеження на експорт, оголошені місяцями раніше щодо семи рідкісноземельних елементів, що мають вирішальне значення для оборонного виробництва.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна в Південній Кореї того ж місяця призупинила деякі з цих обмежень щодо рідкоземельних елементів в обмін на послаблення Вашингтоном певних тарифів та відновлення імпорту сої Китаєм.

«Обидві сторони знають, що в них є один конкретний елемент, який може серйозно зашкодити іншій, – сказала Радіо Свобода Рана Міттер, завідувачка кафедри відносин США та Азії в Гарвардській школі імені Кеннеді. – Це одна з причин, чому у них є перемир'я, яке, принаймні наразі, діє до жовтня і може бути продовжене з боку Сполучених Штатів».

Війна в Ірані кине тінь?

Хоча торговельні переговори та пишнота державного візиту будуть у центрі уваги, очікується, що війна в Ірані кине тінь на саміт.

За тиждень до запланованого прибуття Трампа до Пекіна Китай продемонстрував свої тісні зв'язки та координацію з Тегераном, прийнявши міністра закордонних справ Ірану.

Мінфін США також нещодавно запровадив санкції проти п'яти китайських приватних нафтопереробних заводів, враховуючи один з найбільших у країні, за переробку іранської сирої нафти.

Пекін публічно відповів безпрецедентною непокорою, наказавши компаніям ігнорувати санкції США, хоча його фінансовий регулятор приватно порадив великим державним банкам призупинити нові позики для переробних заводів, що входять до чорного списку.

8 травня Держдепартамент також запровадив санкції проти чотирьох китайських організацій за «надання супутникових знімків, які дозволяють Ірану завдавати військових ударів по силах США на Близькому Сході», що рішуче засудило МЗС Китаю.

Китай і США мають економічний та стратегічний інтерес у повторному відкритті Ормузької протоки, через яку до війни проходила п'ята частина світових потоків нафти і газу, але аналітики кажуть, що ключове питання для Пекіна полягає в тому, чи готовий він тиснути на Тегеран і чого він хоче натомість від Вашингтона.

«Китай не допоможе Трампу відкрити Ормузьку протоку, якщо Трамп не надасть Китаю щось надзвичайно цінне, – сказав Кларк. – У цьому випадку це може включати послаблення обмежень на експорт передових американських технологій, як-от чипи штучного інтелекту, передове обладнання для виробництва чипів та технології реактивних турбін».

Що буде сказано про Тайвань?

Однією з сфер, де Пекін, як очікується, буде шукати поступок, є Тайвань.

Китай хоче дати зрозуміти, що вважає американську підтримку Тайваню фундаментальною проблемою

Китай розглядає Тайвань як свою територію та пообіцяв зрештою взяти його під свій контроль, силою, якщо необхідно, а Пекін стурбований продажем американської зброї самокерованому острову та може спробувати змусити адміністрацію Трампа висловити свою незгоду з незалежністю Тайваню.

У грудні Вашингтон схвалив рекордний пакет угод про продаж зброї Тайваню на суму 11,1 мільярда доларів.

Він працював над іншим пакетом, який може перевищити 14 мільярдів доларів, але, як повідомляється, відклав прохання на дозвіл до Конгресу, щоб уникнути зриву саміту.

11 травня Трамп заявив журналістам, що питання продажу американської зброї Тайваню обговорюватимуться під час його зустрічі з Сі.

Тиск Пекіна на Тайвань у «сірій зоні» загострилися в останні роки, часто симулюючи блокаду, що супроводжується повсюдними кібератаками та посиленням інформаційної війни.

«Китай хоче чітко дати зрозуміти на саміті, що вони вважають американську підтримку Тайваню фундаментальною проблемою, з їхньої точки зору, – сказала Міттер з Гарварду. – Спроба змінити позицію Америки з цього питання буде ключовою метою, яку можна сформулювати набагато чіткіше, ніж будь-що щодо Ірану».

Ядерна зброя, ШІ, Росія та інше

Порядок денний також включає штучний інтелект (ШІ), ядерну зброю та підтримку Китаєм Росії під час війни в Україні.

Але незрозуміло, наскільки змістовним буде діалог з цих питань під час саміту.

Пекін неохоче починає переговори щодо ядерної зброї та, можливо, намагатиметься уникнути предметних переговорів з цього питання.

Представники адміністрації Трампа заявили, що вони також планують обговорити фінансову підтримку Пекіна Росії та відкрити «канал зв'язку», щоб уникнути конфліктів, що виникають через використання передових моделей штучного інтелекту.

«Саміт може призвести до короткострокового перемир'я, яке тимчасово стабілізує ринки, – сказала Гарсія-Ерреро. – Але навряд чи він вирішить глибшу структурну конкуренцію між двома державами у сфері технологій, ланцюгів поставок та питань безпеки».