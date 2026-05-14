Трамп і Сі завершили двогодинні переговори в Пекіні

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін завершили понад дві години переговорів в Пекіні 14 травня, при цьому обидві сторони висловлювали оптимізм щодо стабілізації відносин, навіть попри гострі розбіжності щодо Тайваню, торгівлі та війни в Ірані.

Двостороння зустріч, що відбулася у Великому залі народних зібрань у Пекіні, стала першою особистою зустріччю між Трампом і Сі після їхньої зустрічі в Південній Кореї в жовтні 2025 року. Очікується, що Трамп відвідає державний банкет на свою честь увечері після культурного візиту до Храму Неба в Пекіні.



Сі використав відкриття саміту, щоб закликати до співпраці між двома найбільшими економіками світу, заявивши, що Китай і Сполучені Штати повинні бути «партнерами, а не опонентами», незважаючи на поглиблення їхньої конкуренції та зростання нестабільності у світі. Трамп назвав Сі «другом» і сказав, що «відносини між Китаєм і США будуть кращими, ніж будь-коли раніше».



У заяві МЗС Китаю після зустрічі йдеться, що лідери двох країн також «обмінялися думками щодо важливих міжнародних та регіональних питань, таких як ситуація на Близькому Сході, криза в Україні та Корейський півострів».

Попереднього разу Трамп був із офіційним візитом у Китаї в листопаді 2017 року, під час свого першого президентського терміну.

Візит до Китаю у 2026 році мав відбутися наприкінці березня, але на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном поїздку відклали.

З лідером Китаю Сі Цзіньпін Трамп вже зустрічався після початку свого другого терміну на посаді президента. Їхні перші за шість років переговори відбулися в жовтні 2025 року на саміті АТЕС у Південній Кореї.



