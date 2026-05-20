Очільник МВС Пакистану прямує до Тегерана на тлі посередницьких зусиль між Іраном та США

Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві прямує до Тегерана для переговорів з високопосадовцями Ірану, що є його другою поїздкою до Ірану менш ніж за тиждень.

«Мохсін Накві поїхав до Тегерана, щоб зустрітися з посадовцями Ісламської республіки», – повідомило 20 травня офіційне інформаційне агентство IRNA з посиланням на дипломатичні джерела в Ісламабаді.



Пакистан останнім часом відіграє роль посередника між Іраном та Сполученими Штатами. За повідомленнями іранських ЗМІ, Накві раніше відвідував Тегеран 16-17 травня в рамках зусиль, спрямованих на сприяння діалогу між Тегераном та Вашингтоном.

Під час цієї поїздки він зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, міністром закордонних справ Аббасом Аракчі та спікером парламенту Мохаммадом Багером Калібафом.

Напередодні президент США Дональд Трампа заявив, що може завдати нових військових ударів по Ірану найближчими днями, якщо дипломатичні зусилля не призведуть до угоди з Тегераном.

19 травня Трамп заявив, що вони можуть відбутися «у п'ятницю, суботу, неділю, десь, можливо, на початку наступного тижня».

До припинення вогню, оголошеного 8 квітня, Іран відповів на кампанію ударів США та Ізраїлю, завдаючи ударів безпілотниками та ракетами по Ізраїлю та країнах Перської затоки, включаючи Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Саудівській Аравії та Іраку.

Після останньої заяви Трампа Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що будь-яке відновлення атак США на Іран призведе до поширення війни «за межі регіону».