Трамп заявив, що США можуть завдати нових ударів по Ірану найближчими днями

Президент США Дональд Трамп заявив, що може завдати нових військових ударів по Ірану найближчими днями, якщо дипломатичні зусилля не призведуть до угоди з Тегераном.

Виступаючи на будівельному майданчику нової бальної зали Білого дому 19 травня, Трамп також сказав, що раніше він був лише за годину від того, щоб дозволити удар по Ірану, перш ніж вирішив відкласти атаку.

18 травня Трамп написав у дописі Truth Social, що лідери Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів закликали його утриматися від атаки, оскільки «угода буде досягнута».

На запитання, скільки ще часу він дасть Ірану, щоб погодитися на угоду, Трамп відповів: «два-три дні».



«Можливо, п’ятниця, субота, неділя, можливо, початок наступного тижня», – сказав він, додавши, що терміни обмежені, оскільки «ми не можемо дозволити їм [Ірану] мати ядерну зброю».



8 квітня Трамп оголосив про тимчасове припинення вогню. Він сказав, що 22 травня його було продовжено на невизначений термін після того, як, за словами Трампа, надійшов запит від Пакистану, який є посередником у конфлікті.



