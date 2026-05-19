Будь-яка можлива угода з Іраном має бути схвалена Конгресом – Ґрем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, близький союзник президента США Дональда Трампа, заявив, що будь-яка можлива угода між Сполученими Штатами й Іраном має бути схвалена Конгресом.

Він знову звернув увагу на це питання після того, як Трамп оголосив, що на прохання лідерів країн Перської затоки він відклав запланований на 19 травня удар по Ірану.

Коментуючи це в соцмережі X, Ґрем написав, що будь-яка угода між Тегераном і Вашингтоном має бути передана на схвалення Конгресу, як було у випадку з ядерною угодою з Іраном 2015 року, укладеною за президентства Барака Обами, з якої Трамп вивів США у 2018 році.

Висловлюючи скептицизм щодо перспектив досягнення угоди з Іраном, Ґрем зазначив, що якщо все ж конфлікт можна буде припинити «дипломатичними засобами, які досягнуть наших цілей національної безпеки, це буде великим досягненням».

За словами сенатора, Трамп хоче, щоб Іран припинив збагачення урану, передав контроль над своїми запасами високозбагаченого урану Сполученим Штатам, припинив втручання в судноплавство через Ормузьку протоку, відмовився від своїх програм розробки балістичних ракет далекого радіусу дії і ядерної зброї, а також припинив підтримку збройних груп у регіоні.

При цьому Ґрем також заявив, що дуже скептично налаштований щодо того, що Іран погодиться на умови, які зроблять будь-яку нову угоду суттєво відмінною від ядерної угоди 2015 року, додавши, що «час покаже».

28 лютого США й Ізраїль розпочали спільну військову кампанію проти Ірану, маючи на меті, серед іншого, обмежити ядерний та балістичний потенціал цієї країни.

У відповідь Іран фактично закрив Ормузьку протоку – життєво важливий водний шлях, через який раніше проходила п’ята частина світової торгівлі нафтою, що спричинило різке зростання цін на ринках. Відтоді це питання стало центральним для вирішення конфлікту.

Ісламабад виступає посередником з моменту набрання чинності перемир'я між Іраном і США на початку квітня. В Ісламабаді відбувся раунд переговорів між високопосадовцями з Вашингтона і Тегерана, але він не дав результатів.