На тлі напруги зі США Іран посилює дипломатичний канал із Китаєм

Іран призначив впливового спікера парламенту Мохаммада Бакера Галібафа своїм спеціальним представником з питань Китаю. На думку аналітиків, цей крок несе в собі сигнал, який виходить далеко за межі двосторонніх відносин і може бути адресований не лише Пекіну, а й Вашингтону.

Офіційного оголошення уряду не було. Про призначення першими повідомили агентства Tasnim і Fars, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), посилаючись на поінформовані джерела. Обидва медіа зазначили, що колишнього командира КВІР Галібафа призначили за пропозицією президента Масуда Пезешкіана та за схвалення верховного лідера Моджтаби Хаменеї.

Джерела Tasnim стверджують, що ця посада відрізняється від ролей попередників Галібафа «рівнем повноважень», не уточнюючи деталей.

Попередні представники працювали за окремими мандатами: покійний Алі Ларіджані, який загинув внаслідок ізраїльського удару в березні, був представником верховного лідера у справах Китаю, тоді як Абдолреза Рахмані Фазлі виступав представником президента. Призначення Галібафа фактично об’єднує ці дві функції в одну більш впливову посаду.

Як зазначає Tasnim, Галібаф є «спеціальним представником Ірану», а не представником президента чи верховного лідера.

Іранський політичний аналітик Амір Чахакі, який мешкає у Німеччині, сказав Радіо Фарда (Іранська служба Радіо Свобода), що це призначення насамперед слід розглядати крізь призму переговорного процесу, що зайшов у глухий кут, між США та Іраном.

«На мою думку, це посилить позицію Галібафа у переговорах зі Сполученими Штатами», – сказав Чахакі, додавши, що метою, схоже, є надання спікеру парламенту «помітнішої ролі у будь-яких потенційних переговорах зі США».

Він також підкреслив зростаючу важливість Китаю для Тегерана як дипломатичної опори, зазначивши, що Пекін «тепер навіть випередив Росію» як стратегічно важливий посередник для Ірану .

Для аналітиків, близьких до іранської влади, це призначення є навмисним стратегічним сигналом.

Консервативний колишній міністр економіки Ірану Ехсан Хандузі назвав це в соцмережі X «новою картою у складній грі ірансько-американського протистояння», стверджуючи, що Ірану тепер потрібно швидко розробити «пакет стратегічного партнерства» з Пекіном і створити гнучкий орган із повними повноваженнями для його реалізації.

Мустафа Наджафі, аналітик із Тегерана, погляди якого відображають позицію іранської влади, вказав на низку невдач у відносинах з Китаєм.

«Протягом останніх років різним особам та установам доручалося розвивати ірансько-китайські відносини як стратегічний напрямок, – написав він у X. – Однак жодному з попередніх представників не вдалося довести цей напрям до задовільного результату».

Він зазначив, що управлінський досвід Галібафа та його обізнаність з масштабними інфраструктурними й економічними проєктами роблять його більш придатним для роботи з Пекіном . За словами Наджафі, Китай «зазвичай комфортніше працює» з людьми, які «мають здатність реалізовувати проєкти й ухвалювати оперативні рішення».

У 2021 році Іран підписав з Китаєм 25-річну угоду про всебічне співробітництво, однак її реалізація просувається повільно, а більшість обіцяних інвестицій не була реалізована.

Це призначення відбувається на тлі крихкого перемир’я між Іраном і Сполученими Штатами після 40 днів бойових дій, тоді як мирні переговори зайшли у глухий кут, а Пакистан продовжує виступати посередником.

У квітні Галібаф очолював іранську делегацію під час єдиного раунду прямих переговорів із Вашингтоном, що відбувся в Ісламабаді. Його призначення на китайський напрямок свідчить про те, що Тегеран одночасно консолідує свого найнадійнішого представника як для партнерства на Сході, так і для протистояння на Заході.

(Над матеріалом також працювала Роя Карімі Маджд із Радіо Фарда)