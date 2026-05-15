Трамп і Сі досягли «стабілізуючого тону» в Пекіні. Підсумки саміту США-Китай

Президент США Дональд Трамп покинув Пекін 15 травня після дводенного саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном, на якому було підкреслено, як війна в Ірані змінює контури їхніх відносин і перевіряє, чи можуть суперники координувати свої дії для подолання глобальних криз.

Спочатку очікувалося, що перший візит Дональда Трампа до Китаю з 2017 року, буде зосереджений переважно на торговельних суперечках, тарифах і технологічних обмеженнях. Натомість центральне місце зайняла війна в Ірані та побоювання щодо глобальних енергетичних перебоїв.

«Ми обговорювали Іран. Ми маємо дуже схожі думки щодо того, як ми хочемо, щоб це закінчилося», – сказав Трамп журналістам 15 травня, сидячи поруч із Сі Цзіньпінем. «Ми не хочемо, щоб у них була ядерна зброя. Ми хочемо, щоб протоку відкрили», – додав він, маючи на увазі майже повне закриття Ормузької протоки, стратегічного водного шляху, яким зазвичай транспортується приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Ми обговорювали Іран. Ми маємо дуже схожі думки щодо того, як ми хочемо, щоб це закінчилося

Саміт, який поєднував грандіозну церемонію з обережною дипломатією, призвів до кількох скромних торговельних угод, а також до ретельно вивіреної мови Пекіна та Вашингтона щодо підтримки відкритих судноплавних шляхів через протоку, а також до поновлення зусиль обох лідерів, спрямованих на представлення їхніх відносин як керованих, незважаючи на зростаючу недовіру.

Під час пишного державного банкету та екскурсії визначними пам'ятками Пекіна Трамп похвалив Сі як «друга», тоді як китайський лідер закликав до «конструктивних стратегічних стабільних відносин», які мають на меті визначати взаємини між Пекіном та Вашингтоном у найближчі роки.

«Саміт задає стабілізуючий тон, – сказав Радіо Свобода Кейтан Чжан, доцент Університету Джорджа Мейсона. – Але те, що буде далі, особливо зі складних питань, значною мірою залежатиме від внутрішньої політики в обох країнах та того, як розвиватимуться конфлікти, такі як в Ірані та Україні».

Окрім теплої риторики, аналітики стверджують, що саміт поки що приніс обмежений відчутний прогрес і підкреслив, наскільки глибоко вкорінене суперництво між двома країнами.

«Пекін погодився, що Ормузька протока має залишатися відкритою, а Іран не повинен мати ядерної зброї. Ці риторичні зобов'язання коштують Китаю дуже мало, – сказав Радіо Свобода Крейг Сінґлтон, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій. – Найскладніше випробування полягає в тому, чи тисне Пекін на Тегеран, чи обмежує Пекін китайські закупівлі іранської нафти, чи допомагає Вашингтону перетворити загальні формулювання на помітні результати».

Війна в Ірані виходить у центр уваги

МЗС Китаю 15 травня заявило, що Пекін підтримує збереження крихкого припинення вогню навколо Ірану та відновлення роботи морських шляхів.

Не думаю, що Китай хоче, щоб Іран мав ядерну зброю

В інтерв'ю, записаному в Пекіні для Fox News, Трамп заявив, що Сі запропонував допомогти укласти угоду з Тегераном і пообіцяв не постачати країні військову техніку.

«Я також не думаю, що Китай хоче, щоб Іран мав ядерну зброю, – сказав Трамп. – [Сі] хотів би побачити кінець».

Це питання набуває дедалі більшої актуальності для обох урядів. Вашингтон хоче, щоб Пекін використав свій економічний вплив на Тегеран – Китай залишається найбільшим споживачем нафти Ірану – щоб допомогти стабілізувати регіон і зменшити тиск на енергетичні ринки.

Тим часом Пекін прагне уникнути тривалого конфлікту, який може зашкодити світовому зростанню, порушити ланцюги поставок і поглибити невизначеність для економіки Китаю, що вже сповільнюється.

Він ні про що його не просив. Нам не потрібна їхня допомога (щодо Ірану)

«[Це] в інтересах Китаю, щоб ситуація на Близькому Сході заспокоїлася, – сказав Радіо Свобода Далі Ян, професор китайської політики Чиказького університету. – Тож стратегічно я майже впевнений, що щодо Ірану майже досягнуто згоди, хоча Китай явно висловлював свою незгоду з війною».

«Китайська сторона заявила, що вони не підтримують мілітаризацію Ормузької протоки та не підтримують систему стягнення плати, і це наша позиція», – сказав держсекретар Марко Рубіо NBC News 14 травня.

Трамп неодноразово наполягав на тому, що США не потребують допомоги Китаю для вирішення іранського конфлікту, тоді як Рубіо відкинув припущення, що Вашингтон звертається за допомогою до Пекіна.

«Він ні про що його не просив, – сказав Рубіо. – Нам не потрібна їхня допомога».

Торговий представник США Джеймісон Ґрір заявив в інтерв'ю Bloomberg TV 15 травня, що Сполучені Штати вважають, що Китай «дуже прагматичний» щодо своєї участі в Ірані, і що він впевнений, що Пекін зробить усе можливе, щоб обмежити матеріальну підтримку Тегерана.

Торговельний прогрес, але суперництво залишається

Торговельні та економічні питання залишалися центральними протягом усього саміту, навіть коли геополітичні проблеми дедалі більше затьмарювали їх.

Ґрір сказав, що Вашингтон очікує, що Пекін закуповуватиме сільськогосподарську продукцію США на «двозначні мільярди» доларів щорічно протягом наступних трьох років. Трамп також сказав Fox News під час свого інтерв'ю, що Сі погодився замовити 200 літаків Boeing.

Китайські митні органи також поновили експортні ліцензії для сотень американських виробників яловичини після того, як термін дії багатьох дозволів закінчився під час тарифних суперечок минулого року.

Трамп отримує помірні зрушення, які він може просувати вдома. Сі закладає основу для стабільності, необхідної Пекіну

За словами Ґріра, обидва уряди також обговорюють створення «Торговельної ради», яка б опікувалась торгівлею на 30 мільярдів доларів товарами, що не є чутливими.

Трамп також відвідав Пекін разом із делегацією керівників великих компаній, враховуючи генерального директора Tesla Ілона Маска, генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга та генерального директора Apple Тіма Кука, підкреслюючи незмінну важливість економічних зв'язків, незважаючи на роки ескалації напруженості.

Але аналітики кажуть, що саміт зрештою підтвердив, що відносини все більше визначаються конкуренцією, а не примиренням.

Тайвань – невирішена «гаряча точка»

Під час переговорів Сі попередив Трампа, що цей самокерований острів може стати джерелом «зіткнень і навіть конфліктів», якщо з ним поводитися неправильно, тоді як Пекін продовжував тиснути на Вашингтон, щоб той обмежив продаж зброї та політичну підтримку Тайваню.

Водночас суперечки щодо експортного контролю, штучного інтелекту, рідкісноземельних корисних копалин та військового впливу в Азії залишаються здебільшого невирішеними.

«Трамп отримує помірні зрушення, які він може просувати вдома. Сі закладає основу для стабільності, необхідної Пекіну, зберігаючи при цьому важелі впливу, які він створив, – сказав Сінґлтон. – Обидві сторони намагаються зберегти імпульс, не змінюючи основних умов суперництва».