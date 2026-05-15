Кремль сподівається, що Путін зможе обговорити з Сі візит Трампа до Китаю

У Кремлі сподіваються, що президент Росії Володимир Путін під час його майбутнього візиту до Китаю зможе обговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном нещодавній візит президента США Дональда Трампа.



Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що деталі візиту Путіна до Китаю, який, за його словами, відбудеться «дуже скоро», узгоджені, і найближчим часом будуть оголошені.



Пєсков сказав, що Путін і Сі зосередяться на двосторонніх зв’язках на тлі значних обсягів торгівлі, а також обговорять міжнародні питання.

Днями ЗМІ повідомили про можливий одноденний візит Путіна до Китаю 20 травня.

15 травня президент США Дональд Трамп покинув Пекін після дводенного саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Пекін заявляв, що під час зустрічі два лідери «обмінялися думками з основних міжнародних та регіональних питань, таких як ситуація на Близькому Сході, криза в Україні та Корейський півострів».

Читайте також: Росія і Китай. Ще більше «безмежного» партнерства через війну на Близькому Сході?

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Китай публічно декларує нейтральну позицію та закликає сторони до переговорів. Незважаючи на це, із боку західних країн регулярно звучать заяви про те, що Пекін підтримує російський військово-промисловий комплекс. Зокрема, розвідка Естонії заявляла, що Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, постачаючи критично важливі західні компоненти. Згідно з її доповіддю, Росія отримує близько 80 відсотків таких компонентів із Китаю.







