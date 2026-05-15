Після зустрічі Трампа та Сі Пекін закликав до «тривалого перемир’я» на Близькому Сході

Міністерство закордонних справ Китаю закликало до тривалого перемир’я на Близькому Сході та заявило, що морські шляхи слід відновити «якнайшвидше».

«Необхідно якнайшвидше досягти всеосяжного та тривалого перемир’я, щоб сприяти швидкому відновленню миру та стабільності на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки», – йдеться в заяві міністерства.

«Морські шляхи слід відкрити якомога швидше у відповідь на заклики міжнародної спільноти», – додало відомство, не згадуючи конкретно про Ормузьку протоку, яку Іран фактично закрив з моменту початку війни 28 лютого.

15 травня президент США Дональд Трамп покинув Пекін 15 після дводенного саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном, на якому було наголошено, як війна в Ірані змінює контури їхніх відносин і перевіряє, чи можуть суперники координувати свої дії для подолання глобальних криз.

Спочатку очікувалося, що зустріч, перший візит Трампа до Китаю з 2017 року, буде зосереджена переважно на торговельних суперечках, тарифах і технологічних обмеженнях. Натомість, центральне місце зайняла війна в Ірані та побоювання щодо глобальних енергетичних перебоїв.

«Ми обговорювали Іран. Ми маємо дуже схожі думки щодо того, [як] ми хочемо, щоб це закінчилося», – сказав Трамп журналістам 15 травня, сидячи поруч із Сі. – «Ми не хочемо, щоб у них була ядерна зброя. Ми хочемо, щоб протоку відкрили»

Вашингтон хоче, щоб Пекін використав свій економічний вплив на Тегеран – Китай залишається найбільшим споживачем іранської нафти – щоб допомогти стабілізувати регіон і зменшити тиск на енергетичні ринки. Тим часом Пекін прагне уникнути тривалого конфлікту, який може зашкодити світовому зростанню, порушити ланцюги поставок і поглибити невизначеність для економіки Китаю, що вже сповільнюється.



