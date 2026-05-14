Білий дім: Трамп і Сі погоджуються, що Ормузька протока має залишатися відкритою

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час двогодинних переговорів в Пекіні погодилися, що Ормузька протока має залишатися відкритою на тлі зростаючої глобальної економічної тривоги, пов’язаної з протистоянням Вашингтона з Іраном, повідомляє Білий дім.



Саміт, перша особиста зустріч двох лідерів з жовтня 2025 року, поєднав церемоніальну пишноту зі складними переговорами щодо торгівлі, Тайваню, технологій та зростаючих наслідків іранського конфлікту.



Трамп відвідав пишну церемонію привітання у Великому залі народних зборів у Пекіні, перш ніж дві делегації зустрілися за зачиненими дверима.



Білий дім назвав переговори «хорошою зустріччю» та заявив, що Трамп і Сі обговорили Іран, незаконний обігу фентанілу, доступ до ринку для американських компаній, що працюють у Китаї, та збільшення китайських інвестицій у Сполучені Штати, а також додаткові закупівлі американської сільськогосподарської продукції.



«Дві сторони погодилися, що Ормузька протока має залишатися відкритою для підтримки вільного потоку енергоресурсів», – йдеться у короткому звіті Білого дому.

Читайте також: Трамп у Пекіні. Про що він хоче домовитися із Сі?



У китайському звіті про переговори протока не згадувалася, лише зазначалося, що два лідери «обмінялися думками з основних міжнародних та регіональних питань, таких як ситуація на Близькому Сході, криза в Україні та Корейський півострів».



Війна в Ірані та порушення судноплавства через Ормузьку протоку стають дедалі важливішим фоном саміту, що додає терміновості зусиллям обох урядів щодо запобігання подальшому погіршенню зв’язків між двома найбільшими економіками світу.



Китай залишається одним з найбільших покупців іранської нафти та підтримує тісні зв’язки з Тегераном, тоді як Сполучені Штати тиснуть на Пекін, щоб той використав свій вплив, щоб заохотити Іран прийняти ширшу мирну угоду та послабити обмеження на морське судноплавство через стратегічний водний шлях.



