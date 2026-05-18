Трамп заявив, що «час для Ірану спливає» і йому «краще почати діяти швидко»

Президент США Дональд Трамп 17 травня закликав Іран «поспішати», погрожуючи серйозними наслідками.



«Для Ірану час спливає, і їм краще почати діяти швидко, інакше від них нічого не залишиться. Час має важливе значення», – написав він в Truth Social.



Коментарі Трампа з’явилися після того, як іранські ЗМІ повідомили, що США не запропонували жодних поступок у своїй останній відповіді на пропозицію, яку Тегеран передав Вашингтону через Пакистан з метою припинення війни.



Хоча офіційних коментарів від іранської влади не було, державне інформаційне агентство Mehr заявило, що США хочуть «отримати поступки, яких не вдалося домогтися під час війни», додавши, що це може стати перешкодою для укладення угоди шляхом переговорів.



Раніше 17 травня, посилаючись на ізраїльських чиновників, видання Axios повідомило, що Трамп розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, який відкрито заявляв про відмову від будь-яких компромісів із Тегераном до вирішення ключових питань конфлікту.

В окремому повідомленні Axios зазначило, що, як очікується, наступного тижня президент США проведе зустріч із вищими посадовцями країни у сфері безпеки, щоб обговорити варіанти військових дій.

28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну військову кампанію проти Ірану, маючи на меті, серед іншого, обмежити ядерний та балістичний потенціал цієї країни.

У відповідь Іран фактично закрив Ормузьку протоку – життєво важливий водний шлях, через який раніше проходила п’ята частина світової торгівлі нафтою, що спричинило різке зростання цін на ринках. Відтоді це питання стало центральним для вирішення конфлікту.

Ісламабад виступає посередником з моменту набрання чинності перемир'я між Іраном і США на початку квітня. В Ісламабаді відбувся раунд переговорів між високопосадовцями з Вашингтона і Тегерана, але він не дав жодних результатів.



