Пентагон: вартість війни з Іраном склала близько 29 мільярдів доларів

Міністр оборони США Піт Геґсет (ліворуч) і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн на слуханнях із питань оборони підкомітету з питань асигнувань Палати представників на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні 12 травня
Міністр оборони США Піт Геґсет (ліворуч) і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн на слуханнях із питань оборони підкомітету з питань асигнувань Палати представників на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні 12 травня

Пентагон заявляє, що війна Сполучених Штатів Америки з Іраном коштувала близько 29 мільярдів доларів, що на чотири мільярди доларів більше, ніж оцінка, зроблена двома тижнями раніше.

Цю цифру оприлюднили під час свідчень міністра оборони Піта Геґсета, голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна і виконувача обов’язків керівника фінансового відділу Пентагону Джулса Герста на бюджетних слуханнях у Вашингтоні 12 травня.

За словами Герста, збільшення суми відображає оновлену оцінку витрат на ремонт і проведення операцій.

«Команда Об’єднаного штабу і команда фінансового контролю постійно переглядають цю оцінку», – сказав Герст.

Дані були оприлюднені на тлі того, що республіканці президента Дональда Трампа стикаються з посиленою увагою за кілька місяців до проміжних виборів, а демократи пов’язують війну зі зростанням вартості життя.

