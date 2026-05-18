Трамп заявив, що відклав заплановані на 19 травня удари по Ірану на прохання країн Перської затоки

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що тимчасово зупинив запланований військовий удар по Ірану, щоб дозволити переговори щодо припинення конфлікту на Близькому Сході.

Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social 18 травня, що він сказав військовим:

«Ми НЕ будемо здійснювати заплановану атаку на Іран завтра».

Водночас він доручив військовому командуванню бути готовим до «повномасштабного нападу на Іран у будь-який момент, якщо не буде досягнуто прийнятної угоди».

Трамп, який перебуває під тиску щодо повторного відкриття Ормузької протоки та зменшення економічного впливу війни, заявив, що лідери Катару, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів закликали його утриматися від нападу, оскільки «угода буде укладена».

Раніше, за даними Reuters, речник Міністерства закордонних справ Ірану підтвердив Ісмаїл Бакаї повідомив, що позицію Тегерану передали Вашингтону через Пакистан. Водночас пакистанське джерело попередило: «У нас небагато часу».

Повідомляється, що пропозиція Ірану надає пріоритет припиненню конфлікту, повторному відкриттю Ормузької протоки та послабленню санкцій, одночасно відкладаючи суперечки щодо ядерної програми Тегерана.

Читайте також: На тлі напруги зі США Іран посилює дипломатичний канал із Китаєм

Іранські джерела також стверджували, що Вашингтон продемонстрував більшу гнучкість щодо заморожених активів та цивільної ядерної діяльності, хоча в США не підтвердили жодних поступок.

Раніше американські видання повідомили про зустріч президента США з його командою національної безпеки, заплановану на 19 травня.

Як писало видання The New York Times, у травні найближчі помічники Трампа підготували плани нових ударів по Ірану на випадок, якщо Білий дім наважиться на ескалацію конфлікту. Серед варіантів, що пропонуються, – масштабні бомбардування іранських військових об’єктів, а також наземна операція для вивезення з Ірану збагаченого урану.