В ОАЕ відкинули спроби Тегерана «виправдати терористичні атаки»

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) відкинули те, що вони назвали «спробами Тегерана виправдати» свої напади на країни Перської затоки після того, як Іран звинуватив Абу-Дабі в тому, що він є «активним партнером» у військовій кампанії США.

У заяві, опублікованій 15 травня, державний міністр ОАЕ Халіфа бін Шахін Аль-Марар «категорично відхилив претензії Ірану і спроби виправдати іранські терористичні атаки».

«ОАЕ залишає за собою всі свої суверенні, юридичні, дипломатичні й військові права протистояти будь-якій загрозі, претензії чи ворожому акту, – сказав Марар. – Країна залишає за собою повне й законне право захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, щоб забезпечити захист своїх громадян, жителів і відвідувачів».

Днем раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі написав у телеграмі, що ОАЕ були «активним партнером» в «агресії США».

В окремій заяві, яку цитують іранські ЗМІ, Аракчі сказав, що він «повідомив представникові ОАЕ, що [Ізраїль] і Сполучені Штати не можуть гарантувати їхню безпеку», і вказав на «наслідки» іранських авіаударів по військових базах США на території країни.

В ОАЕ раніше заявили, що від початку 28 лютого спільної американсько-ізраїльської війни проти Ірану зазнали близько трьох тисяч ракетних і дронових атак.