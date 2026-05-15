ОАЕ прискорять будівництво нафтопроводу для обходу Ормузької протоки

Об'єднані Арабські Емірати прискорять будівництво нового нафтопроводу, щоб подвоїти експортні потужності через Фуджейру, повідомило урядове інформаційне агентство Абу-Дабі.

Кронпринц Абу-Дабі шейх Халед бін Мохамед бін Заєд доручив Національній нафтовій компанії Абу-Дабі (ADNOC) прискорити реалізацію проєкту нафтопроводу «Захід-Схід» під час засідання виконавчого комітету. Зазначається, що нафтопровід перебуває на стадії будівництва і, як очікується, почне функціонувати у 2027 році.

Іран фактично закрив Ормузьку протоку після того, як 28 лютого США та Ізраїль почали завдавати ударів по цій країні – таким чином, перекривши близько п’ятої частини світових поставок нафти. Це спровокувало зростання цін на енергоносії.

Як зазначає агенція Reuters, існуючий трубопровід Абу-Дабі для транспортування сирої нафти (ADCOP), також відомий як трубопровід Хабшан-Фуджейра, може транспортувати до 1,8 млн барелів на день і виявився надзвичайно важливим, оскільки країна прагне максимізувати експорт з узбережжя Оманської затоки.

ОАЕ та Саудівська Аравія – єдині виробники в Перській затоці, що мають нафтопроводи для експорту нафти за межі протоки.

Оман має довгу берегову лінію на узбережжі Оманської затоки, тоді як Кувейт, Ірак, Катар та Бахрейн майже повністю залежать від Ормузької протоки для поставок.