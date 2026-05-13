В офісі Нетаньягу кажуть, що він «таємно» їздив до ОАЕ під час війни з Іраном

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю 13 травня оголосив, що Беньямін Нетаньягу «таємно» подорожував до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) під час американсько-ізраїльської війни з Іраном.

Нетаньягу зустрічався з президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом, йдеться у заяві.

«Цей візит привів до історичного прориву у відносинах між Ізраїлем й Об’єднаними Арабськими Еміратами», – повідомила канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю.

Раніше високопосадовці США підтвердили, що Ізраїль направив до ОАЕ систему протиповітряної оборони «Залізний купол», а також військових для її експлуатації під час війни з Іраном.

Також, за словами чиновників ОАЕ й поінформованого джерела, яке спілкувалося із The Wall Street Journal, керівник «Моссаду» Давид Барнеа щонайменше двічі подорожував до ОАЕ під час війни з Іраном, щоб обговорити координацію, пов’язану з конфліктом.

ОАЕ є однією з небагатьох арабських країн, які мають дипломатичні відносини з Ізраїлем, що були офіційно встановлені у 2020 році в рамках Авраамових угод. Ці угоди вважаються одним із найважливіших досягнень зовнішньої політики президента США Дональда Трампа, а також Беньяміна Нетаньягу.