Нетаньягу заявляє, що збагачений уран Ірану має бути «вивезений» до укладання будь-якої угоди

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 10 травня заявив, що збагачений уран Ірану має бути «вивезений» до укладення будь-якої мирної угоди з Тегераном.



«Це ще не кінець, тому що все ще є ядерний матеріал – збагачений уран – який потрібно вивезти з Ірану. Все ще є об’єкти збагачення, які потрібно демонтувати», – сказав Нетаньягу CBS.



«Ви заходите і вивозите», – додав він, зазначивши, що президент США Дональд Трамп має аналогічну позицію. – «Я не збираюся говорити про військові засоби, але президент, те, що президент Трамп сказав мені: «Я хочу туди зайти».

Хоча ця заява суперечила публічній позиції Трампа, в якій він заявив про свою готовність до переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту, президент США опублікував заяву з погрозами на своїй платформі в соціальних мережах пізніше того ж дня.



«Іранці «підштовхували» нас, змушували чекати, вбивали наших людей своїми бомбами, знищували протести, а нещодавно вбили 42 000 невинних, неозброєних протестувальників, і сміються з нашої тепер знову великої країни», – написав Трамп у своєму дописі Truth Social.



«Вони більше не будуть сміятися!» – додав він.



Питання ядерних амбіцій Ірану вже давно є центральним у вирішенні конфлікту між Іраном та Сполученими Штатами. Однак у своїй останній мирній пропозиції, надісланій Тегерану на початку тижня, Вашингтон, як повідомляється, виключив це питання, відклавши переговори щодо нього до моменту набрання чинності миру.