Трамп обговорить зі своєю командою варіанти нових бойових дій проти Ірану – американські ЗМІ

Зустріч президента США з його командою національної безпеки призначена на 19 травня, пише Axios з посиланням на двох американських чиновників. CNN із посиланням на джерело повідомляє, що захід відбудеться «на початку цього тижня». Інші подробиці не наводяться.

16 травня американський президент уже зустрічався із цією ж групою у своєму гольф-клубі в штаті Вірджинія. Серед присутніх були віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланець Трампа Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Крім того, 17 травня Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Як писало видання The New York Times, у травні найближчі помічники Трампа підготували плани нових ударів по Ірану на випадок, якщо Білий дім наважиться на ескалацію конфлікту. Серед варіантів, що пропонуються, – масштабні бомбардування іранських військових об’єктів, а також наземна операція для вивезення з Ірану збагаченого урану.

У розмові з Axios Дональд Трамп повідомив, що все ще чекає від Тегерана оновленої пропозиції щодо мирного врегулювання, яка, як він сподівається, має бути «кращою за останню».

«Ми хочемо укласти угоду. А вони (іранці – ред.) не пропонують нам те, що ми хочемо. Їм треба піти нам на зустріч, інакше по них буде завдано суворого удару, і вони цього не хочуть», – сказав Трамп, додавши, що в разі нових американських атак по Ірану удар буде «набагато сильнішим, ніж раніше».

У ніч проти 18 травня у своїх соцмережах Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом зображення, на якому він сидить за пультом керування і натискає на велику червону кнопку, а за його спиною екрани транслюють удари по Землі, завдані за допомогою космічної зброї. Один із ударів нагадує ядерний вибух.