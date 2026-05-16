Голова МВС Пакистану вирушив до Тегерана для «відновлення переговорів» між Іраном і США

Іранські ЗМІ 16 травня повідомили, що міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві під час візиту до Тегерана обговорив зі своїм іранським колегою «відновлення переговорів» між Іраном і Сполученими Штатами Америки.

Накві, який відвідав Іран із дводенним візитом, зустрівся з Ескандаром Момені, повідомляють ЗМІ, близькі до іранського уряду, і вони провели «детальні обговорення ірансько-пакистанських відносин і перспектив відновлення мирних переговорів».

Пакистан виступає посередником з моменту набрання чинності припинення вогню між Іраном і США на початку квітня. Переговори між високопосадовцями з Вашингтона і Тегерана відбувалися в Ісламабаді, але не дали результатів.

В останні тижні Пакистану було доручено передавати пропозиції США й Ірану щодо припинення війни. Президент США Дональд Трамп назвав пропозиції, висунуті Іраном, неприйнятними.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 15 травня заявив, що Тегеран отримав повідомлення від Сполучених Штатів, які свідчать про готовність адміністрації Трампа продовжувати переговори, спрямовані на припинення війни на Близькому Сході.

Читайте також: Трамп: перемир’я з Іраном «на межі виживання»