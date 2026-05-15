Трамп заявив, що погодився б на призупинення Іраном збагачення урану на 20 років

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що погодиться на призупинення Іраном своєї ядерної програми на 20 років.

У розмові з журналістами на борту літака Air Force One незабаром після вильоту з Пекіна Трамп зазначив: «20 років – цього достатньо, але... це мають бути справжні 20 років».

Небажання Тегерана погодитися на призупинення – або повне припинення – своєї програми збагачення урану залишається головним каменем спотикання у відносинах між Іраном і Сполученими Штатами.

Протягом більшої частини минулого року адміністрація Трампа вимагала, щоб Іран назавжди відмовився від збагачення урану на своїй території. Іран у відповідь запропонував тимчасове призупинення, зокрема п’ятирічне заморожування під час нещодавніх переговорів.

У квітні, під час мирних переговорів у Пакистані, США, здавалося, пом’якшили свою позицію, запропонувавши Ірану погодитися на припинення збагачення на 20 років.

За даними The Wall Street Journal, коментарі Трампа від 15 травня є його найчіткішим на сьогодні сигналом про те, що він може погодитися на обмежене в часі призупинення ядерної програми Ірану.



