В ОАЕ після атаки дрона спалахнув дизельний генератор АЕС «Барака»

Дизельний генератор атомної електростанції «Барака» в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) спалахнув після атаки безпілотників, повідомила влада емірату Абу-Дабі.

За даними міністерства оборони ОАЕ, атаку здійснювали три дрони. Засоби ППО перехопили два безпілотники, третій влучив в аварійний дизельний генератор, розташований за внутрішнім периметром станції.

Влада заявила, що постраждалих немає, а всі енергоблоки та системи АЕС працюють у штатному режимі.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що підвищення рівня радіації не зафіксовано, але ситуація викликає занепокоєння. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про «неприпустимість військової активності, яка загрожує ядерній безпеці».

Раніше джерела видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела повідомили, що на початку квітня ОАЕ завдали удару по нафтопереробному заводу на іранському острові Лаван.

За словами співрозмовників видання, атака відбулася вже після оголошення президента США Дональда Трампа про припинення вогню, але до фактичного набрання чинності перемир’ям. Після цього Іран завдав ударів у відповідь по ОАЕ і Кувейту.

Джерела WSJ стверджують, що Емірати беруть активну участь у конфлікті, хоча офіційно свою причетність до атак заперечують. Один зі співрозмовників видання заявив, що Вашингтон не висловив стурбованості діями ОАЕ, оскільки удар був завданий до початку перемир’я. За його словами, на той момент США вітали участь країн Перської затоки в конфлікті проти Ірану.

Під час війни Іран зосередив значну частину атак саме на ОАЕ. За даними WSJ, по еміратах було випущено майже три тисячі ракет і безпілотників – більше, ніж по будь-якій іншій країні, включно з Ізраїлем.

Трамп оголосив про припинення вогню 8 квітня, а 21 квітня США в односторонньому порядку продовжили перемир’я до завершення переговорів щодо врегулювання.

Телеканал CNN раніше повідомляв, що Трамп відхилив передану через Пакистан іранську пропозицію щодо врегулювання конфлікту. За даними телеканалу, президент США також розглядає можливість поновлення ударів по Ірану, але остаточного рішення поки що не ухвалено.