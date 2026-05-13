Венс заявив про прогрес у переговорах з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс оголосив, що, на думку Вашингтона, в переговорах з Іраном досягнуто «прогресу», однак поки що незрозуміло, чи відповідає цей прогрес «червоній лінії» президента Дональда Трампа.

13 травня Венс повідомив журналістам у Білому домі, що вранці він обговорював Іран із Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, посланцями президента США на мирних переговорах, а також контактував з арабськими чиновниками.

«Питання в тому, чи достатньо цього прогресу, щоб відповідати червоній лінії президента», – сказав він.

За словами Венса, «червона лінія» Трампа полягає в тому, щоб Сполучені Штати забезпечили наявність «низки захисних заходів», щоб гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю.

Коментарі Венса прозвучали після того, як Трамп раніше назвав нову пропозицію Ірану на переговорах «абсолютно неприйнятною».

Іран і Сполучені Штати провели свої перші прямі переговори в Ісламабаді невдовзі після оголошення двотижневого припинення вогню 8 квітня. Венс і Мохаммад Бакер Калібаф, спікер іранського парламенту і головний переговорник Тегерана, очолювали делегації США й Ірану, відповідно, на переговорах.

Ці переговори завершилися безрезультатно. Потім президент Трамп продовжив припинення вогню з Іраном, не оголошуючи терміну його дії. Після цього, за його наказом, американські військові сили в регіоні розпочали морську блокаду Ірану, яка триває досі.