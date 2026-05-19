Катар заявляє, що переговорам між США та Іраном потрібно більше часу після того, як Трамп відклав атаку

Катар зазначив, що переговорам між США та Іраном за посередництва Пакистану потрібно більше часу для досягнення угоди – через день після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що відклав заплановані удари, щоб дозволити продовження дипломатії.

Речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив 19 травня, що Доха підтримує посередницькі зусилля Пакистану та хоче уникнути подальшої ескалації в регіоні.

«Ми підтримуємо дипломатичні зусилля Пакистану», – сказав він, додавши, що Катар вважає, що для переговорів «потрібно більше часу».

«Ми хочемо захистити народ регіону», – сказав Ансарі в надії захистити їх від того, щоб вони стали «головними потерпілими будь-якої ескалації».

18 травня Трамп заявив, що він призупинив атаку на Іран, заплановану на наступний день після того, як лідери Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів закликали його дати переговорам шанс.

Раніше, за даними Reuters, речник Міністерства закордонних справ Ірану підтвердив Ісмаїл Бакаї повідомив, що позицію Тегерану передали Вашингтону через Пакистан. Водночас пакистанське джерело попередило: «У нас небагато часу».

Повідомляється, що пропозиція Ірану надає пріоритет припиненню конфлікту, повторному відкриттю Ормузької протоки та послабленню санкцій, одночасно відкладаючи суперечки щодо ядерної програми Тегерана.

Іранські джерела також стверджували, що Вашингтон продемонстрував більшу гнучкість щодо заморожених активів та цивільної ядерної діяльності, хоча в США не підтвердили жодних поступок.

Раніше американські видання повідомили про зустріч президента США з його командою національної безпеки, заплановану на 19 травня.

Як писало видання The New York Times, у травні найближчі помічники Трампа підготували плани нових ударів по Ірану на випадок, якщо Білий дім наважиться на ескалацію конфлікту. Серед варіантів, що пропонуються, – масштабні бомбардування іранських військових об’єктів, а також наземна операція для вивезення з Ірану збагаченого урану.