КВІР попереджає про розширення війни у ​​разі відновлення атак США на Іран

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) опублікував заяву, в якій йдеться, що будь-яке відновлення атак США на Іран призведе до поширення війни «за межі регіону».



«Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону, а наші нищівні удари в місцях, які ви навряд чи можете собі уявити, перетворять вас на попіл», – йдеться у заяві КВІР.



Незрозуміло, яким саме географічним розширенням конфлікту погрожує КВІР, але один із варіантів, який багато обговорювався раніше під час війни, – це використання підтримуваних Тегераном сил хуситів у Ємені для нападу на судноплавство в протоці Баб-ель-Мандеб, що ще більше порушить міжнародну торгівлю.

Ця заява Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) була зроблена після нещодавніх заяв президента США Дональда Трампа, які свідчили про те, що він розглядає можливість нових атак.

19 травня Трамп заявив, що вони можуть відбутися «у п'ятницю, суботу, неділю, десь, можливо, на початку наступного тижня».

До припинення вогню, оголошеного 8 квітня, Іран відповів на кампанію ударів США та Ізраїлю, завдаючи ударів безпілотниками та ракетами по Ізраїлю та країнах Перської затоки, включаючи Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Саудівській Аравії та Іраку.



