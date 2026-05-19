Міністри фінансів G7 закликають до відновлення Ормузької протоки

Після двох днів переговорів у Парижі міністри фінансів країн «Великої сімки» (G7) – семи промислово розвинених країн світу – закликали до «швидкого повернення до вільного та безпечного проходу» суден через Ормузьку протоку, посилаючись на численні виклики, з якими стикається світова економіка.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також написав у соцмережі X, що на зустрічі він мав «конструктивні дискусії» щодо Ірану, критично важливих корисних копалин, кібербезпеки та глобальних дисбалансів.

Після публікації заключної заяви міністр фінансів Франції визнав, що два дні переговорів між міністрами G7 були «іноді складними», хоча група зрештою погодилася на заяві, в якій зобов’язалася до багатосторонньої співпраці для протидії зростаючим економічним ризикам.

У заключній заяві міністрів G7 було підтверджено «нашу відданість багатосторонній співпраці для вирішення ризиків, з якими стикається світова економіка».

На тлі війни США та Ізраїлю з Іраном у заяві йдеться, що «існують численні та складні глобальні виклики, які потребують скоординованих відповідей».

«Економічна невизначеність на тлі триваючого конфлікту на Близькому Сході збільшила ризики для економічного зростання та інфляції», – йдеться у заяві.

У заяві конкретно йдеться про «навантаження на ланцюги поставок енергоносіїв, продовольства та добрив, що особливо впливає на більш вразливі країни».

Паризька зустріч відбулася в той час, коли Франція головує у G7, що підготувало шлях до саміту групи в червні в місті Евіан, який має провести президент Франції Емманюель Макрон. Очікується, що в ньому візьме участь президент США Дональд Трамп.

Ормузька протока заблокована Іраном від кінця лютого. Потім до цього додалася морська блокада США, які не пропускають судна до іранських портів.



