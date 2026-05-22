Рубіо заявив про «незначний прогрес» у переговорах з Іраном

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про «незначний прогрес» у переговорах за посередництва Пакистану щодо припинення війни в Ірані, водночас застерігаючи Тегеран від встановлення системи стягнення плати за прохід Ормузькою протокою, що, за його словами, не має прийняти жодна країна.

Виступаючи перед журналістами 22 травня в шведському Гельсінгборзі, де він бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, Рубіо сказав, що переговори за посередництва Пакистану показали обмежений, але позитивний прогрес.

«Був певний незначний прогрес, – сказав він. – Я не хочу перебільшувати, але невеликий рух все ж таки є, і це добре».

Рубіо розкритикував повідомлення про кроки Ірану із запровадження системи стягнення плати за прохід у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

«Іран намагається створити систему стягнення плати. До речі, вони намагаються переконати Оман приєднатися до них у системі стягнення плати за прохід міжнародним водним шляхом, – сказав він. – Немає жодної країни у світі, яка могла б погодитися на це».

Тим часом, за повідомленнями іранських ЗМІ, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зустрівся з міністром внутрішніх справ Пакистану Мохсіном Накві 22 травня в Тегерані, щоб обговорити пропозиції, спрямовані на припинення американсько-ізраїльської війни з Іраном.

Переговори пройшли через два дні після того, як Накві передав Тегерану послання Вашингтона на тлі продовження спроб подолати розбіжності щодо запасів урану в Ірані й контролю над Ормузькою протокою.

Напівофіційне інформаційне агентство Ірану ISNA повідомило, що Накві допомагає полегшити комунікацію щодо створення рамок для припинення конфлікту.

Високопоставлене іранське джерело повідомило Reuters, що розбіжності між двома сторонами скоротилися, але ключовими каменями спотикання все ще залишаються збагачення урану й Ормузька протока, на яку до війни припадало близько 20 відсотків світових поставок нафти й газу.

Війна США й Ізраїлю з Іраном порушила роботу світових ринків, призвівши до зростання цін на нафту і посиливши побоювання щодо інфляції.