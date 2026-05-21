Трамп і Рубіо застерігають Іран від запровадження системи оплати за прохід в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не хочуть жодної системи стягнення плати за прохід Ормузькою протокою.



Контроль над стратегічним водним шляхом став центральним для будь-якої потенційної мирної угоди з того часу, як Іран фактично закрив протоку після перших спільних авіаударів США та Ізраїлю по країні 28 лютого.



Відтоді Тегеран прагне формалізувати цей контроль за допомогою нової системи дозволів та зборів, яку контролює нещодавно створене Управління протоки Перської затоки.



Перед від’їздом на зустріч міністрів закордонних справ НАТО державний секретар США Марко Рубіо 21 травня заявив журналістам, що дипломатична угода між Сполученими Штатами та Іраном буде «неможливою», якщо Тегеран продовжить домагатися впровадження системи стягнення плати за прохід водним шляхом.



«Ніхто у світі не підтримує систему стягнення плати за прохід. Цього не може статися. Це було б неприйнятно», – сказав він. – «Це загроза для світу, якщо вони спробують це зробити, і це абсолютно незаконно».

Ще одним важливим каменем спотикання в переговорах є ядерна програма Ірану.

Хоча Тегеран виключив передачу свого збагаченого урану Сполученим Штатам, Трамп заявив, що Вашингтон прагнутиме повернути іранські запаси.

«Ми їх отримаємо. Нам це не потрібно, ми цього не хочемо», – сказав він у Білому домі 21 травня. – «Ми, ймовірно, знищимо їх після того, як отримаємо, але ми не збираємося дозволити їм їх мати».

Останні коментарі Трампа прозвучали після того, як він протягом минулого тижня неодноразово порушував питання про те, що перемир’я з Іраном може бути зупинене та призвести до поновлення військових ударів США.

Натомість Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) попередив, що будь-яке відновлення атак викличе відповідь, яка виходить за межі Близького Сходу.