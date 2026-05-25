У США вважають, що ядерна угода з Іраном готова на «90-95%»

Сполучені Штати та Іран ближчі до ядерної угоди, ніж будь-коли за останні роки, хоча високопосадовці наполягають, що до остаточної угоди залишається ще кілька днів, а ключові деталі досі невирішені – про це американські чиновники розповіли під час телефонної розмови з журналістами.

Представники американської адміністрації описали переговори з Тегераном як завершені приблизно на «90-95 відсотків», назвавши нову угоду принципово відмінною від ядерної угоди 2015 року, укладеної за президентства Обами, від якої президент Дональд Трамп відмовився під час свого першого терміну.

«Вона ще навіть не повністю узгоджена. Тож не слухайте тих, хто програв, які критикують те, про що нічого не знають. На відміну від тих, хто був до мене, хто мав вирішити цю проблему багато років тому, я не укладаю поганих угод», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Посадовці адміністрації неодноразово наголошували, що жодна угода не буде підписана негайно, незважаючи на значний прогрес у переговорах протягом вихідних.

«Ми ще не там. Ми не збираємося підписувати угоду сьогодні чи завтра», – сказав один високопосадовець 24 травня.





Найбільший прорив, схоже, пов’язаний із запасами високозбагаченого урану Ірану, які довго вважалися центральною перешкодою в переговорах. За словами одного високопосадовця адміністрації Трампа, Тегеран наразі «в принципі» погодився позбутися своїх запасів урану, хоча переговорники все ще обговорюють механізми впровадження та перевірки.

«Питання в тому, як», – сказав чиновник, спростовуючи заяви про те, що Іран відмовився віддати сировину.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран наразі володіє понад 440 кілограмами урану, збагаченого до 60-відсоткової чистоти – рівень, який значно перевищує потреби цивільної енергії та є лише невеликим технічним кроком від збагачення збройового класу.

Іранські джерела припустили, що можливі рішення можуть включати розведення урану під міжнародним наглядом з боку наглядового органу ООН з ядерної енергетики.

Другий високопосадовець адміністрації заявив, що переговорники обговорюють рамкову угоду, яка забезпечить 60-денне вікно для завершення всеохоплюючої угоди.

Посадовці Трампа стверджували, що нова рамкова угода розроблена на основі суворих умов та забезпечення виконання – що, за їхніми словами, прямо контрастує зі Спільним всеохоплюючим планом дій (СВПД) 2015 року.

Чиновники неодноразово використовували фразу «нема пилу – нема доларів» для опису структури запропонованої угоди.

Згідно з цією рамковою угодою, Іран отримає поетапне послаблення санкцій лише після виконання конкретних зобов’язань, серед яких ліквідація запасів збагаченого урану та відкриття морського судноплавства через Ормузьку протоку.

«Послаблення не буде, якщо іранці спочатку не виконають свою частину угоди», – сказав один чиновник.

Чиновники також наголосили, що жодні прямі грошові виплати США Ірану не будуть надсилатися, що є очевидним посиланням на давню критику адміністрації Обами з боку республіканців.

«Якщо вони не виконають своїх зобов’язань, то нічого не отримають. Ми створили механізми забезпечення дотримання», – додав чиновник.

Адміністрація стверджує, що Іран також «в принципі» погодився забезпечити, щоб Ормузька протока залишалася відкритою без переслідувань чи зборів для комерційного судноплавства, тоді як Вашингтон натомість послабить свої заходи морської блокади.

Тим не менш, посадовці наголосили, що військові варіанти залишаються доступними, якщо дипломатія зазнає краху.

«Ми можемо відновити військові удари, якщо угода не буде досягнута», – заявив один із них.





Представники адміністрації зображують переговори не лише як ядерну угоду, а й як частину ширшої стратегії, спрямованої на зміну внутрішнього балансу сил в Ірані.

«Ширша головна мета – надати поміркованим елементам Ірану можливість подолати вплив прихильників жорсткої лінії», – сказав один за співрозмовників медіа.

За його словами, американська розвідка вважає, що помірковані стають «домінуючими», навіть якщо прихильники жорсткої лінії все ще зберігають суттєвий контроль.

Офіційні особи відмовилися остаточно сказати, що саме більше стало причиною зміни переговорної позиції Тегерана – військовий тиск чи економічні санкції. Але вони визнали, що іранські переговірники обговорюють поступки, зокрема, щодо збагачення урану, які вони раніше відмовлялися розглядати.

Тим часом офіційні особи також повідомили, що Трамп нещодавно тиснув на регіональних лідерів, зокрема, з Саудівської Аравії, Катару та Пакистану, з проханням підтримати ширший процес регіональної нормалізації за участі Ізраїлю – прохання, яке, як повідомляється, застало деяких учасників розмови зненацька.

«На лінії запанувала тиша, і Трамп пожартував і запитав, чи вони все ще там», — розповів один із американських чиновників.

Наразі Білий дім намагається випромінювати обережний оптимізм, водночас контролюючи очікування. Посадовці наполягають, що до початку будь-якої церемонії підписання ще багато роботи.