В Ірані заперечили намір відкрити Ормузьку протоку в рамках мирного врегулювання зі США

Іранські посадовці заперечують, що відновлення руху Ормузькою протокою є частиною угоди зі Сполученими Штатами про припинення війни.

Раніше президент США Дональд Трамп, заявив, що угода була «значною мірою узгоджена». Водночас у Тегерані заперечують намір відмовитися від фактичного контролю над водним шляхом.

«Ормузька протока залишатиметься повністю під контролем Ірану. Ми вирішуємо, хто, коли і як проходить», – написав у соцмережі X речник військового командування Ірану Ебрагім Зольфагарі.





Інформаційне агентство Fars, пов’язане з Корпусом вартових Ісламської революції, також заявило, що дані про відновлення протоки в рамках будь-якої мирної угоди є «неповними й не відповідають дійсності».

Водночас непідтверджені повідомлення в медіа у Сполучених Штатах та Ірані стверджують, що меморандум включає зняття блокади США щодо іранського судноплавства та відновлення руху протокою.

Згідно з повідомленнями, долю високозбагаченого урану Ірану – один із кількох приводів, які Трамп навів для початку війни – сторони обговорять протягом 30-60 днів. Білий дім закликав Тегеран надати збагачений уран, який може бути використаний для створення зброї.

Читайте також: Командувач КВІР попередив США щодо «повторної агресії»

Видання New York Times, посилаючись на неназваних американських чиновників, повідомило, що Іран погодився відмовитися від свого збагаченого урану в рамках цієї пропозиції.

В інтерв’ю NYT 24 травня державний секретар США Марко Рубіо визнав, що досягнення ядерної угоди потребуватиме часу.

Раніше Рубіо заявив, що «хороші новини» щодо ситуації в Ірані можуть з’явитися пізніше сьогодні.

З початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого Тегеран практично закрив Ормузьку протоку – ключовий морський вузький пункт – що спричинило різке зростання цін на нафту в усьому світі.