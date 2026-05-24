Рубіо: хороші новини щодо Ірану можуть з’явитися пізніше сьогодні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що «хороші новини» щодо ситуації в Ірані можуть з’явитися пізніше сьогодні.



«Існує ймовірність, що протягом наступних кількох годин світ отримає гарні новини, принаймні щодо проток», – сказав Рубіо журналістам у Нью-Делі, маючи на увазі Ормузьку протоку, яку Іран фактично блокував з початку конфлікту наприкінці лютого.



Рубіо, який перебуває з першим візитом в Індії, сказав, що в переговорах між США та Іраном досягнуто «значного прогресу», хоча й не «остаточного прогресу».



Державний секретар повторив, що Ормузька протока є міжнародним водним шляхом, і Іран не володіє нею.



«Те, що [іранці] роблять зараз, – це пошкоджують комерційні судна у міжнародних водах», – сказав Рубіо. – «Якщо ми дозволимо цьому стати нормальним явищем, ми нормалізуємо неприйнятний статус-кво та створимо небезпечний прецедент, який може бути повторений тут, у цьому регіоні, та в багатьох місцях світу».



За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп бажає «знайти дипломатичний шлях» вирішення цих питань, що вимагатиме «повного прийняття та дотримання з боку Ірану.



Він додав, що потенційна угода також започаткує процес, який «зрештою може привести нас туди, де президент хоче, щоб ми були, а саме до світу, якому більше не потрібно боятися чи турбуватися про іранську ядерну зброю».



Коментарі Рубіо прозвучали після того, як Трамп заявив, що угода про припинення війни «значною мірою була узгоджена».

Пізно ввечері 23 травня американські ЗМІ почали повідомляти про умови меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном.



Газета The New York Times, посилаючись на двох неназваних американських чиновників, повідомила, що угода включає «очевидну згоду» Ірану відмовитися від збагаченого урану – ключової вимоги США. Як саме це буде реалізовано, буде вирішено в ході подальших переговорів, повідомила NYT.

Тим часом видання Axios, посилаючись на американського чиновника, повідомило, що угода передбачає продовження перемир'я на 60 днів, протягом яких буде знову відкрито Ормузьку протоку, Іран зможе вільно продавати нафту, а також будуть проведені переговори щодо обмеження іранської ядерної програми.



