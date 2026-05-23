Над західною частиною Ірану закрили повітряний простір

Організація цивільної авіації Ірану оголосила про тимчасові обмеження над західною частиною повітряного простору країни.

Про такий крок оголосили на тлі загострення напруженості через повідомлення, що США розглядають можливість відновлення військових дій проти Ірану в той час, як тривають дипломатичні зусилля.

Згідно з останнім сповіщенням NOTAM, суворі обмеження стосуються усіх пасажирських рейсів над західним Іраном.

Наразі в Ірані дозволена експлуатація лише восьми аеропортів, включаючи аеропорти «Мехрабад» й «Імам Хомейні» в Тегерані, а також аеропорти «Ісфахан» і «Язд» у центральному Ірані.

У цих діючих аеропортах польоти обмежені світловим часом (від сходу до заходу сонця), й авіакомпанії повинні отримувати новий дозвіл від Організації цивільної авіації для кожного окремого рейсу.