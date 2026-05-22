ЄС вважає блокування Ормузької протоки порушенням міжнародного права

Рада Європейського Союзу вирішила розширити санкційну політику на блокування транзиту через Ормузьку протоку – про це йдеться в її заяві від 22 травня.

Влада Євросоюзу розцінює дії Ірану проти суден, що проходять через протоку, як порушення міжнародного права, й планує запровадити обмеження щодо осіб та організацій, причетних до цих «дій та політики» іранської влади.

«Дії Ірану проти суден, що проходять через Ормузьку протоку, суперечать міжнародному праву. Такі дії порушують встановлені права як на транзит, так і на мирний прохід через міжнародні протоки», – заявили в Раді ЄС.

У публікації в соцмережі X того ж дня керівництво блоку уточнило, що відтепер ЄС «зможе застосовувати санкції до осіб та організацій, які загрожують свободі судноплавства на Близькому Сході».

Особи та організації, які порушують нещодавно ухвалені заходи, зіткнуться з обмеженнями на в’їзд, а також заморожуванням активів на території ЄС, йдеться в пресрелізі.

З початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого Тегеран практично закрив Ормузьку протоку – ключовий морський вузький пункт – що спричинило різке зростання цін на нафту в усьому світі.