США «триматимуть ногу на шиї Росії»? Інтерв’ю з конгресменом-республіканцем Доном Бейконом

Cтарший республіканець у Комітеті Палати представників у справах збройних сил – конгресмен Дон Бейкон застеріг, що невизначеність із боку Вашингтона ризикує підбадьорити супротивників, зокрема Росію, Іран і Китай, на тлі зростання напруження всередині- НАТО.

Колишній генерал ВПС США дав інтерв’ю Радіо Свобода після того, як Пентагон оголосив про плани скоротити кількість американських бригадних бойових груп у Європі з чотирьох до трьох, відклавши заплановане розгортання в Польщі.

Бейкон заявив, що перегляд військової присутності відображає ширшу дискусію про те, як Сполучені Штати повинні реагувати одночасно на виклики з боку Росії, Китаю, Ірану та екстремістських угруповань.

Стверджуючи, що «невизначеність небезпечна», він сказав, що Вашингтон та його союзники не можуть дозволити собі жодної стратегічної неясності в умовах, коли ці загрози стають дедалі більш взаємопов’язаними.

«Три проблемні напрямки»

Бейкон назвав війну Росії проти України, тиск Китаю на Тайвань та регіональну діяльність Ірану головними стратегічними викликами для Вашингтона.

«Ми чітко бачимо три проблемні напрямки, – сказав він. – У нас проблема з Китаєм і Тайванем… Очевидно, що маємо проблему з Росією, яка вторглася в Україну… І, звичайно, ми завжди мали проблему з Іраном. Іран був головним експортером тероризму».

Набагато краще бути на нашому боці – на боці свободи

Він додав, що тероризм, пов’язаний з екстремістськими угрупованнями, як-от «Аль-Каїда» та «Ісламська держава», становить «четвертий напрямок» занепокоєння.

Відповідаючи на запитання щодо координації між Росією, Іраном і Китаєм, Бейкон сказав, що «ці гравці працюють разом».

«Але, – додав він, – у них більше нікого немає… Усі троє є державами-ізгоями».

Водночас він наголосив, що система демократичних союзів дає Заходу структурну перевагу.

«Набагато краще бути на нашому боці – на боці свободи, тому що ми маємо значно ширшу мережу союзників, – сказав Бейкон. – Але ми повинні інвестувати в це та захищати це».

Росія «перевіряє рішучість» НАТО

Бейкон виступив на тлі зростаючого занепокоєння в частині Європи через військовий тиск Росії поблизу території НАТО та побоювання щодо послаблення американських зобов’язань у галузі європейської безпеки.

«[Путін] перевіряє рішучість Сполучених Штатів, окремих країн НАТО та самого НАТО», – сказав Бейкон.

Конгресмен попередив, що сигнали про можливе скорочення американської військової присутності в Європі можуть заохотити Москву до більш ризикованих дій.

«Те, що я чую, звучить так: «Ви робите недостатньо, тому ми будемо робити менше». Це поганий сигнал для Росії», – сказав він.

Натомість Бейкон виступив за модель, за якої Європа збільшує оборонні витрати, тоді як Вашингтон зберігає нинішню військову присутність.

«Правильна відповідь полягає в тому, що Європа робить більше, а Америка залишається такою ж – стабільною, – сказав він. – Те, що ми маємо зараз, – це хороша структура сил».

Що коштує дорожче, ніж сильне стримування? Війна

Він наголосив, що стримування є найкращим способом уникнути ширшого конфлікту.

«Знаєте, що коштує дорожче, ніж сильне стримування? Війна, – сказав Бейкон. – Сильне стримування заощаджує нам гроші».

Бейкон різко розкритикував дії Пентагону щодо нещодавнього передислокування військ у Східній Європі, зокрема виведення американської бригади з Румунії.

«Вони вивели бригаду з Румунії, не повідомивши Конгрес чи Румунію до того, як це сталося, – сказав він. – Так із союзниками не поводяться».

Коментуючи повідомлення про те, що заплановане розгортання приблизно 4 тисяч американських військових у Польщі було зупинене, Бейкон попередив, що такі кроки надсилають «жахливий сигнал» як Росії, так і союзникам у Східній Європі.

Він окремо виділив Польщу та країни Балтії – Латвію, Естонію та Литву – як держави, чий історичний досвід радянського панування й досі визначає їхні безпекові побоювання.

«Ці чотири країни перебували під радянським пануванням, – сказав він. – Майже кожна родина знає когось, кого розстріляли в лісі або відправили до Сибіру».

«Вони знають, що означає жити під тоталітарним урядом, керованим Росією», – додав він.

Бейкон також похвалив ці країни за суттєве збільшення оборонних витрат.

«Польща вже витрачає 4,8% ВВП. Вони дають нам фору в цьому питанні, – сказав Бейкон. – Так само й три країни Балтії».

НАТО – «найкращий альянс в історії»

Коментарі Бейкона пролунали напередодні поїздки держсекретаря США Марко Рубіо до Швеції на зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Гельсінгборзі 22 травня, де, як очікується, основна увага буде приділена оборонним витратам і розподілу тягаря всередині альянсу.

Протягом усього інтерв’ю Бейкон неодноразово захищав НАТО як ключовий елемент західної безпеки.

«НАТО було чудовим альянсом – найкращим в історії людства, – сказав він. – Ми повинні його захищати, зберігати та робити ще сильнішим».

На запитання, чи мають союзники готуватися до майбутнього, у якому Сполучені Штати більше не очолюватимуть НАТО, Бейкон назвав такий сценарій «жахливою помилкою».

«Тут є кілька людей, які мислять у дусі «йти самотужки, – сказав він. – Але коли ми діємо поодинці, ми стаємо слабшими й більш вразливими».

Є багато країн, які дозволяють нам використовувати свої авіабази, і вони беруть участь у бойових місіях проти Ірану

Перефразовуючи Вінстона Черчилля, Бейкон додав: «Є лише одна річ гірша за союзників – це відсутність союзників».

Він також відкинув твердження про те, що європейські країни недостатньо роблять у військовому плані.

«Є багато країн, які дозволяють нам використовувати свої авіабази, і вони беруть участь у бойових місіях проти Ірану, – сказав він. – Тож вони нам допомагають».

Бейкон заявив, що Рубіо має використати зустріч у Швеції для того, щоб чіткіше пояснити союзникам військові плани Вашингтона.

«Можливо, держсекретар Рубіо зможе надати певну інформацію, певну ясність і допомогти розвіяти невизначеність, тому що зараз ніхто не розуміє, що відбувається», – сказав конгресмен.

Говорячи про тривалу невизначеність навколо рішень щодо військової присутності США, він додав: «Це схоже на ситуацію, коли сліпий веде сліпого в Пентагоні».

Україна «має ініціативу»

Бейкон заявив, що Україна й надалі здатна змінити хід війни, попри твердження про те, що Київ не може досягти військової перемоги.

«Україна зараз має ініціативу», – сказав він, вказуючи на українські удари вглиб території Росії.

«Вони бомблять нафтові об’єкти поблизу Москви, – зазначив Бейкон. – Тепер росіяни бачать вибухи вже в Москві».

Українці, за його словами, «борються за своє життя».

«Коли ти борешся за своє життя, ти борешся відчайдушно, з інноваціями та креативністю», – додав він.

Бейкон також підтримав посилення санкцій проти Москви.

Ми не повинні послаблювати жодних санкцій проти Росії. Ми повинні тримати ногу на її шиї

«Саме тому ми будемо голосувати за санкції вже в перший тиждень червня, – сказав він. – Ми змогли забрати контроль у спікера та президента, і ми примусимо винести це питання на голосування в Палаті представників».

«Вважаю, Палата представників переважною більшістю проголосує за санкції проти Росії, тому що така воля народу, – додав він. – Ми не повинні послаблювати жодних санкцій проти Росії. Ми повинні тримати ногу на її шиї».

Бейкон також заявив, що в США зберігається широка двопартійна підтримка України та НАТО.

«Близько 70% американців підтримують Україну та сильний альянс НАТО», – сказав він.

Згадуючи британські дискусії про політику умиротворення перед Другою світовою війною, Бейкон додав: «Я хочу бути на правильному боці історії. Я хочу бути Черчиллем, а не [Невіллом] Чемберленом, коли йдеться про Росію та Україну».

Іран і ризик ескалації

Говорячи про Іран, Бейкон заявив, що військовий тиск може залишатися необхідним, якщо Тегеран відмовиться від значних поступок щодо своєї ядерної програми.

«Вони не можуть мати ядерну зброю, – сказав він. – Я вважаю, що застосування військової сили є необхідним».

Застосування військової сили [проти Ірану] є необхідним

Водночас він наголосив, що будь-яка тривала військова кампанія має отримати схвалення Конгресу, а також виступив проти розгортання американських сухопутних військ, заявивши, що операції повинні залишатися «лише повітряними».

Бейкон також попередив, що нещодавні конфлікти продемонстрували вразливість західних запасів ракет і систем протиповітряної оборони.

«Ми витратили величезну кількість Patriot та інших високотехнологічних ракет, – сказав він. – Ми повинні фактично подвоїти виробництво».

«Довгострокові наслідки»

Окрім суперечок щодо передислокації військ і санкцій, Бейкон неодноразово повертався до того, що він назвав глибшою проблемою – ерозії довіри між Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

«Ми самі ініціювали дріб’язкові конфлікти, які завдають серйозної стратегічної шкоди», – сказав він.

«Я боюся того, що ми бачимо зараз, і того, якими будуть наслідки через 5, 10 чи 15 років», – додав Бейкон.

Втім, він наполягав, що західний альянс усе ще сильніший за неформальне зближення Москви, Тегерана та Пекіна.

«Зрештою, – сказав він, – набагато краще бути нами – на боці свободи».