Сі розповів Трампу, що Росія може «пошкодувати» через вторгнення в Україну – FT

Голова КНР Сі Цзіньпін (л) вітається із президентом США Дональдом Трампом під час візиту американського лідера

Голова КНР Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом заявив, що лідер РФ Володимир Путін може «зрештою пошкодувати» про вторгнення в Україну. Про це йдеться в матеріалах, підготовлених американською стороною за підсумками переговорів лідерів США та Китаю в Пекіні, пише Financial Times.

Інших подробиць видання не наводить.

FT зазначає, що Сі Цзіньпін уперше дав таку оцінку російсько-українській війні на переговорах зі США. За словами одного зі співрозмовників газети, лідер Китаю проводив «відверті та прямі» переговори про Росію та Україну з попереднім президентом США Джо Байденом, але утримувався від оцінок рішення Путіна про вторгнення.

За даними FT, під час саміту з Трампом Сі запропонував США, Китаю та Росії об’єднати зусилля у боротьбі з Міжнародним кримінальним судом (МКС). Це той суд, який видав ордер на арешт Путіна у справі про незаконну депортацію українських дітей.

Думка Сі Цзіньпіна про російсько-українську війну з’явилася у засобах інформації незадовго до візиту Володимира Путіна до Китаю. Російський президент має прилетіти до Пекіна увечері 19 травня. Офіційна частина візиту розпочнеться вранці 20 травня з церемонії зустрічі Путіна та Сі на площі Тяньаньмень. Потім лідери проведуть переговори у вузькому складі.

Дональд Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні 14 травня. Це була перша поїздка глави американської держави до Китаю із 2017 року.

