Сі розповів Трампу, що Росія може «пошкодувати» через вторгнення в Україну – FT

Голова КНР Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом заявив, що лідер РФ Володимир Путін може «зрештою пошкодувати» про вторгнення в Україну. Про це йдеться в матеріалах, підготовлених американською стороною за підсумками переговорів лідерів США та Китаю в Пекіні, пише Financial Times.

Інших подробиць видання не наводить.

FT зазначає, що Сі Цзіньпін уперше дав таку оцінку російсько-українській війні на переговорах зі США. За словами одного зі співрозмовників газети, лідер Китаю проводив «відверті та прямі» переговори про Росію та Україну з попереднім президентом США Джо Байденом, але утримувався від оцінок рішення Путіна про вторгнення.

За даними FT, під час саміту з Трампом Сі запропонував США, Китаю та Росії об’єднати зусилля у боротьбі з Міжнародним кримінальним судом (МКС). Це той суд, який видав ордер на арешт Путіна у справі про незаконну депортацію українських дітей.

Думка Сі Цзіньпіна про російсько-українську війну з’явилася у засобах інформації незадовго до візиту Володимира Путіна до Китаю. Російський президент має прилетіти до Пекіна увечері 19 травня. Офіційна частина візиту розпочнеться вранці 20 травня з церемонії зустрічі Путіна та Сі на площі Тяньаньмень. Потім лідери проведуть переговори у вузькому складі.

Дональд Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні 14 травня. Це була перша поїздка глави американської держави до Китаю із 2017 року.